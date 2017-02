Consternació en un carrer que ha viscut dos crims en menys de tres mesos

La mort ahir d'una veïna del barri, Carmen González Romero, presumptament a mans del seu marit va provocar una gran consternació als Joncarets i especialment al carrer Zurbarán, on van tenir lloc els fets. I és que encara no fa tres mesos de la mort violenta d'una altra dona a mans d'un veí del barri. Tot i que els fets d'ahir van passar inicialment força desapercebuts, mentre encara es practicaven amb molta discreció les diligències policials a l'interior del domicili, els veïns comentaven amb una gran sorpresa i consternació els fets succeïts. Coincidien que la parella era molt coneguda, veïns de tota la vida al barri i que mai no havien mostrat cap signe de violència. «Sortien a passejar cada dia, ella l'acompanyava a l'hort i sempre anaven junts», assegurava una veïna, Josefa Caro. Els veïns no se'n sabien avenir i no podien entendre el que havia passat, perquè asseguraven que la parella estava «ben avinguda» i «sempre ajudaven els veïns». «M'ha sorprès molt, no ho hauria dit mai, ella era molt bona persona i ell també», va dir una altra veïna, que va detallar que la parella era originària d'Andalusia, però feia 40 anys que vivia a Súria.

Tot just a unes cinc portes de distància del domicili on ahir van tenir lloc els fets vivia Leonor Muñoz, la dona de 81 anys que el 18 de novembre passat va aparèixer morta sota l'antiga cinta transportadora de la mina, i que les investigacions policials van concloure que havia estat assassinada en el mateix barri a mans d'un veí que posteriorment es va suïcidar.