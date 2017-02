Detenen un home de 82 anys a Súria com a presumpte autor de la mort de la seva dona

Els habitants del carrer Zurbarán del barri dels Joncarets de Súria van viure ahir una jornada de consternació, quan encara no feia tres mesos de l'assassinat d'una veïna. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al matí un home de 82 anys com a presumpte autor de la mort de la seva dona, de 79, segons van informar fonts policials, que també van apuntar que no consten antecedents de violència entre la parella.

Segons fonts properes a la investigació, l'home presumptament hauria apunyalat la seva parella, Carmen González Ropero, i després s'hauria intentat suïcidar també amb un ganivet. Posteriorment, va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on va ser operat.

Els fets es van desencadenar a un quart i mig de deu del matí a l'habitatge número 22 del carrer Zurbarán del municipi. A aquella hora, una filla del matrimoni, segons fonts policials, va donar l'avís als Mossos d'Esquadra després de trobar-se la seva mare morta estirada al llit i el seu pare amb un ganivet clavat a l'abdomen. Després de rebre l'avís, agents dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM es van desplaçar fins a la casa, on van trobar el cos sense vida de la dona i el seu marit ferit. Els metges del SEM van certificar la mort de la dona i van traslladar l'home a l'hospital, on està en custòdia policial fins que l'hagin atès de les seves ferides. Un cop surti del centre amb l'alta hospitalària, passarà a disposició del jutjat de violència sobre la dona de Manresa, que és el que s'ha fet càrrec del cas.

El matrimoni té quatre fills i cap d'ells vivia actualment a la casa del carrer Zurbarán. Segons van explicar ahir veïns de la zona, una filla hauria anat a recollir la mare per portar-la a una visita mèdica que tenien concertada, però ningú no va obrir la porta. Llavors hauria trucat a una altra germana, que s'hi va desplaçar amb la clau, i en obrir van trobar la mare morta al llit i el pare al costat ferit, moment en què van donar l'avís als Mossos d'Esquadra. Fins a aquell moment ningú no havia sentit res. Davant la situació que es va generar, una veïna va haver de ser atesa pel SEM per una crisi d'angoixa. Durant dues hores la policia judicial va estar duent a terme les tasques d'investigació a l'interior del domicili, i a les 12 del migdia va arribar la comitiva judicial per decretar l'aixecament del cadàver, que a la 1 va ser traslladat pels serveis funeraris. L'home va ser intervingut quirúrgicament a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i, posteriorment, traslladat a l'àrea de Reanimació. El seu pronòstic era reservat i s'estava esperant l'evolució que faci en les pròximes hores.