Empastifen amb pintura l'estelada del balcó de l'ajuntament de Balsareny

L´estelada que hi ha penjada a la façana de l´ajuntament de Balsareny ha aparegut aquest dimecres al matí tacada de pintura, que també ha embrutat part de la paret de pedra. Membres de la brigada en netejaven les restes aquest migdia.

L´acció s´hauria produït de matinada en un moment en què l´únic vigilant municipal que treballava de nit estava de servei pel poble, i això ha fet que ningú s´adonés de la bretolada, que els regidors i el personal laboral de l´Ajuntament ha anat descobrint a mesura que anaven a treballar.

Fonts municipals han explicat que ja és la segona vegada que s´atempta contra aquesta estelada, que el consistori va decidir col·locar a final de desembre. Poc després de penjar-la, va aparèixer empastifada d´ous, i ara de pintura, i per això s´estarà més atent perquè no es tornin a repetir episodis com aquest.