L'Ajuntament decreta un dia de dol i convoca un acte aquesta tarda

? L'Ajuntament de Súria va fer públic ahir a la tarda un ban en què condemnava la violència de gènere, se solidaritzava amb la família de la víctima dels fets ocorreguts ahir al matí i decretava per a avui un dia de dol oficial. Alhora, convocava els veïns a un acte de «dol i solidaritat» que tindrà lloc a les 6 de la tarda davant la casa de la vila. També el Govern català va condemnar ahir el presumpte homicidi, que seria el primer cas d'aquest any de mort per violència de gènere a Catalunya.