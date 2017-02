Artés explicarà el pressupost del 2017 en una assemblea oberta als veïns, demà

L'Ajuntament d'Artés ha convocat els veïns a una assemblea oberta aquest divendres per explicar el pressupost municipal previst per al 2017 i les propostes que van sorgir dels pressupostos participatius que es van realitzar fa uns mesos, que han ajudat a configurat els comptes per a aquest any.

Es tracta de la segona assemblea de poble que organitza l'Ajuntament, en què es donaran explicacions dels criteris que han servit per decidir quines de les propostes dels pressupostos participatius s'inclouran i quines no. Així mateix, es valorarà el funcionament d'aquesta primera edició que s'ha fet dels pressupostos participatius de cara a la possibilitat d'una nova convocatòria.

L'assemblea serà a 1/4 de 9 del vespre a Cal Sitjes.