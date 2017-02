Sallent demanarà una revisió del cadastre que «posi al dia» els valors que hi ha del 2004

L'Ajuntament de Sallent vol demanar al ministeri d'Hisenda una revisió del cadastre que permeti actualitzar els valors de totes les finques del municipi al moment actual, tenint en compte que la darrera revisió es va fer el 2004, en plena eufòria constructiva. La proposta es va portar al ple municipal d'anit, que encara s'estava celebrant en el moment de tancar aquesta edició, amb previsions que tirés endavant per una àmplia majoria.

Sallent ja ha demanat en dues ocasions aquests darrers anys poder actualitzar el cadastre «per posar al dia» els preus de les finques, però no hi va haver èxit, lamenta l'alcalde, David Saldoni. De tota manera, aquesta vegada es preveu que la proposta prosperi perquè l'Oficina del Cadastre «ens en va donar la paraula», assegura ell mateix. Va ser després d'una reunió mantinguda dies enrere amb representants del Cadastre arran de les queixes que van suscitar al poble les inspeccions que s'hi van fer setmanes enrere i de les quals ja es va fer ressò aquest diari.

Aquestes inspeccions no eren fruit de cap revisió cadastral com la que ara es vol demanar, sinó que s'emmarcaven en un procés de regularització de les finques de tot el municipi davant les possibles modificacions o ampliacions realitzades en els darrers anys, i que ha suposat un encariment del rebut de l'IBI en alguns casos. Ara, en canvi, independentment dels efectes d'aquelles inspeccions, es vol reclamar una actualització dels valors, entenent que «estan desfasats» amb relació a la revisió que es va fer el 2004, en què el boom de la construcció mantenia el preu de les finques molt més elevat que no pas ara. «Volem que s'adeqüin a la realitat», apunta Saldoni.



Dos anys de reduccions del 8 %

En cas de prosperar, com a molt aviat la revisió cadastral tindria efectes en els rebuts de l'Impost de Béns Immobles a partir del 2018. De moment, però, es mantindran segons el criteris fixats en les darreres ordenances, que, segons explica Saldoni, hauran suposat en dos anys una disminució del 8,59 % del preu del rebut, de mitjana.

I és que en els dos darrers exercicis en què s'havia demanat la revisió cadastral però no es va concedir, l'Ajuntament ha aplicat una reducció del 8 % anual sobre el valor de les finques que permet la llei, i que fixa l'estat. Per altra banda, en les darreres ordenances va apujar el tipus impositiu fins al 0,54 (estava al 0,51), «i a la butxaca dels veïns» tot plegat s'haurà traduït en una disminució del 6 % de mitjana en el rebut el 2016, i del 2,59 % el 2017, la qual cosa suma el 8,59 % en dos anys. El tipus fixat de cara al 2018 s'aprovarà en les ordenances la propera tardor.