Sant Fruitós adquireix tres vehicles elèctrics i en preveu dos més abans de final d'any

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha adquirit tres vehicles 100 % elèctrics per al servei municipal, i preveu ampliar aquesta flota amb dos vehicles més al llarg d'aquest 2017.

En concret, els vehicles adquirits són dues furgonetes Nissan e-NV200 que s'utilitzaran per al servei de la brigada, i s'espera l'arribada imminent d'un cotxe utilitari Nissan LEAF per a tasques de serveis generals. Tots tres (i, quan arribin, els altres dos previstos al llarg d'aquest any) es podran recarregar a la nau de la brigada municipal, on hi ha un punt de càrrega, o bé al garatge que l'Ajuntament té al carrer Padró, on n'hi ha un altre.

Amb aquestes adquisicions, l'Ajuntament de Sant Fruitós fa una aposta per la mobilitat sostenible, alhora que també li suposarà menys despesa econòmica, tant pel preu de l'energia que consumeixen com pel cost del manteniment d'aquests vehicles.

Durant el mes de novembre, l'Ajuntament de Sant Fruitós ja va adquirir tres bicicletes elèctriques per als serveis municipals, i es preveu posar un punt de càrrega.