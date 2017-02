Santpedor aspira a ser Vila Florida aquest mateix any

Santpedor aprova dimarts al ple municipal presentar la seva candidatura per ser Vila Florida de Catalunya, una qualificació que impulsa la Confederació d´Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i l´Agència Catalana de Turisme (ACT). És el primer municipi del Bages a demanar aquesta distinció dels prop de 100 que a hores d´ara ja han estat reconeguts com a Viles Florides per la seva tasca a favor de la millora de l´espai urbà.

Aquesta iniciativa de les Viles Florides va néixer fa 5 anys amb l´objectiu de mostrar i posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d´enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l´àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir.

Un jurat especialitzat format per professionals dels sectors del viverisme, la jardineria, el paisatgisme, el mobiliari urbà i altres àmbits relacionats amb el programa és l´encarregat de certificar i renovar anualment aquests distintius. La Flor d´Honor –n´hi ha d´una a cinc– és allò que els certifica com a municipis florits.



Criteris per ser una Vila Florida

Els aspectes que es valoren de cada municipi són el patrimoni vegetal i paisatgístic i la singularitat dels espais. El jurat té en compte un tercer paquet d´elements relacionats amb l´ús social i les sinèrgies amb l´activitat turística, com ara el desenvolupament d´una estratègia de promoció vinculada als espais verds, la promoció del distintiu Vila Florida, l´organització d´esdeveniments relacionats amb els jardins i les plantes, programes d´educació ambiental, accions de participació ciutadana, etc.



Santpedor, Vila Florida



Per la realització del projecte de Santpedor Vila Florida es vol promoure l´ornamentació floral sobretot dels carrers i places del casc antic per part de l´Ajuntament, i també fomentar la participació del veïns amb activitats participatives com un concurs d´ornamentació de balcons, cursos d´ornamentació, etc.

Així, les places Gran, de l´Església i de la Font serien eixos de la Vila Florida. També es faria ornamentació floral a les portalades i en les jardineres distribuïdes a alguns dels racons més distintius del Barri Antic. Igualment es dissenyarà un concurs per dinamitzar la participació ciutadana en els balcons particulars del centre històric. Un últim element que està per acabar de concretar és l´impuls d´un mercat de la flor a primers de maig.