El servei d'atenció a menors amb problemes de drogues atén quinze joves en dos anys

Els joves d'entre 12 i 17 anys del Bages i el Berguedà que s'inicien en el consum de drogues i les seves famílies disposen del servei Spott de la Diputació de Barcelona que, des de fa dos anys, té una unitat al Consell Comarcal del Bages. En aquest temps, ha atès i tractat una quinzena d'adolescents que presentaven una problemàtica inicial de drogodependència. El consum de cànnabis i d'alcohol són els problemes més freqüents.

Fins ara, els casos que arribaven al projecte Spott els detectaven els Serveis Socials municipals i, a partir d'ara, aquesta derivació s'obre per tal de facilitar l'arribada del servei a més joves, i la podrà fer qualsevol professional docent, mèdic o d'algun cos policial que detecti un cas de consum de tòxics entre adolescents.

Els joves atesos al programa Spott són menors amb problemàtica de consum inicial o experimental de drogues, però sense dependència. Els joves i les seves famílies reben atenció i seguiment quinzenal per part d'una psicòloga i una educadora social especialitzades en aquest àmbit. L'objectiu és reduir o aturar el consum de drogues, acompanyar els joves durant el procés i assessorar les famílies per reforçar les seves capacitats en la tasca educativa i oferir-los suport emocional.

Els joves atesos en aquests gairebé dos anys de funcionament del programa a la unitat del Bages i el Berguedà provenien de Sant Joan de Vilatorrada, Cardona, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Súria, el Pont de Vilomara, Artés i Berga. La mitjana d'edat dels usuaris és d'entre 14 i 16 anys, però els professionals alerten que el consum és cada cop més precoç i se situa als 12 anys, coincidint amb l'inici de l'educació secundària i l'accés als instituts.

Des de la unitat ubicada al Bages han destacat l'elevada vinculació de les famílies i adolescents derivats als serveis i els resultats favorables que s'han aconseguit en la pràctica totalitat dels casos, que han seguit el procés terapèutic recomanat. El conseller de l'àrea d'Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, Albert Marañón, va destacar que es tracta d'un «servei fonamental» en la promoció dels hàbits saludables i una aposta per seguir desplegant «amb valentia i amb tota la profunditat que cal» la llei d'infància.

Per la seva banda, el gerent de l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Pep Muñoz, va posar en relleu el «paper clau» dels agents socials del territori en «la detecció i la primera atenció» dels problemes de drogodependència.

Spott és un projecte de la Diputació que fa dos anys es va descentralitzar per primera vegada creant la unitat del Bages i el Berguedà. Fins aleshores, els joves que Serveis Socials derivaven al projecte molt sovint no en feien ús per la distància que hi havia fins a Barcelona. Segons Muñoz, «la idea és consolidar el projecte i expandir-lo a altres comarques del territori».