Ensenyament té en marxa un servei a la regió central per a treballadors que es vulguin titular

El departament d'Ensenyament té en marxa un programa que permet un reconeixement acadèmic que avali els coneixements i l'experiència adquirida durant anys de treball a persones que no tenen el títol. Es tracta del Servei d'Assessorament i Reconeixement de Formació Professional, que també s'ha començat a oferir a les comarques centrals.

El programa s'adreça als treballadors que han obtingut els seus coneixements mitjançant l'experiència laboral o activitats socials però que no disposen d'un títol que els acrediti aquest aprenentatge, i que sovint se'ls requereix, especialment en els àmbits sanitari i de serveis a la comunitat.

El programa consta de dues fases. La primera és d'assessorament personalitzat, amb dues o tres sessions on la persona aporta la documentació de què disposa per tal que l'assessor li valori l'expedient formatiu i laboral. A partir d'això, aquest li lliura un informe en què li recomana un itinerari a seguir. En la segona fase, una junta col·legiada de professors especialitzats en l'itinerari avalua l'informe i els documents aportats i entrevista l'interessat per contrastar-ho. Si és correcte, s'emet un certificat parcial amb valor acadèmic, que permet a la persona poder-se matricular al cicle formatiu corresponent, o convalidar continguts.

A les comarques de l'Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Moianès i Solsonès, actualment es dóna resposta a les demandes de 40 títols de FP. Els interessats poden adreçar-se als mateixos centres, que figuren a la web del departament.