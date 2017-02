Sant Fruitós organitza dos itineraris per debatre sobre el terreny temes urbanístics

Amb l'objectiu d'identificar necessitats futures en l'àmbit de l'urbanisme, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha organitzat pel dissabte 18 de febrer una jornada que comptarà amb dos itineraris participatius pel municipi, un a peu i l´altre en bicicleta, sota el lema «Fem un Volt!». La iniciativa té, segons els consistori, la voluntat de donar al ciutadà la possibilitat d'incidir en la creació del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Fruitós.

Els itineraris permetran, per exemple, identificar necessitats futures del municipi que puguin ser resoltes a partir de la planificació i desenvolupament urbanístic en relació a l'accés a l'habitatge, equipaments, espai públic, mobilitat i infraestructures, activitat econòmica, medi natural i sòl no urbanitzable, entre d'altres. Els dos itineraris es desenvoluparan de forma simultània i finalitzaran en el mateix punt on es realitzarà una posada en comú de les idees que hagin sorgit al llarg de la jornada.

La sortida en bicicleta s'iniciarà a les 10 del matí des del carrer Torrent de Torroella de Baix i realitzarà un recorregut d'uns 7 km que portarà als assistents fins a La Rosaleda per finalitzar, pels volts de les 12 del migdia, al Nexe-Espai de Cultura. Els participants hauran de portar la seva pròpia bicicleta i no es recomana la participació als menors de 12 anys, tot i que l'itinerari no és d'alta dificultat.

Per la seva banda, l'itinerari a peu començarà també a les 10 del matí des de la plaça d'Alfred Figueras i transcorrerà pel nucli del municipi. Es visitaran diferents zones de Sant Fruitós on l'equip que guiarà el recorregut plantejarà diferents qüestions als assistents en relació a l'urbanisme.

Els dos itineraris estan oberts a tota la ciutadania i cal inscriure's prèviament a l'Ajuntament de Sant Fruitós o a través del correu electrònic a l'adreça sfb.poum@santfruitos.cat i omplir un formulari per confirmar l'assistència.