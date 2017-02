El Consell del Moianès agafa múscul amb uns pressupostos d'1,9 milions

El Consell Comarcal del Moianès tindrà aquest 2017 un pressupost inicial d'1.915.000 euros, «que ha de servir per donar gas a un engranatge que ja ha començat a funcionar», tal com descriu la vicepresidenta comarcal i alcaldessa de Sant Quirze Safaja, Anna Guixà. Els nous comptes se sotmetien anit a la votació del ple, amb previsió de tirar-los endavant amb el màxim consens.

Són els segons pressupostos de la recent història d'aquesta institució, que va néixer fa un any i mig. L'any passat es van aprovar uns comptes de poc més de 900.000 euros que van servir «de preparació», i en canvi aquests seran per a la consolidació. Han de dotar el Consell d'una estructura definitiva, i han de servir de base perquè abans d'acabar l'any s'hagin pogut assumir les plenes competències. Això implicarà noves aportacions amb modificacions de crèdit que podrien incrementar el pressupost fins als 3 milions, diu Guixà, però de moment s'arrenca «segons els ingressos reconeguts i les despeses que avui sabem segur que hi haurà».

Aquests comptes inclouen els costos per les competències en serveis socials, que ja s'han assumit des del gener, però encara no hi ha els d'ensenyament, perquè aquesta competència no es farà efectiva fins al setembre. Té un pes important la dotació de personal per a la configuració inicial de la plantilla, que ja s'ha començat a definir i que es completarà fins a un total de 17 persones. Inclou la part estructural amb el gerent, secretari, interventor, tresorer i administratius; el personal que ha de fer la prestació dels serveis socials; i l'oficina tècnica, amb arquitecte i enginyer; a banda d'altres tècnics que s'aniran incorporant a mesura que s'obrin oficines comarcals que hi ha previstes, com les de joventut i habitatge.

Els pressupostos d'enguany preveuen una partida de 157.000 euros per a inversions, destinades bàsicament a l'àmbit turístic, i en què té una especial trascendència l'Ecomuseu del Moianès, que es va crear fa un temps com una marca per promoure turísticament la comarca aprofitant elements patrimonials i de la natura, com les poues o els forns de pedra que hi ha en diversos municipis.

També hi ha partides per a l'adquisició de material d'oficina, o l'adequació de la xarxa informàtica en equipaments, entre d'altres.



Ensenyament, el setembre

També es demana a la Generalitat el traspàs de competències d'Ensenyament (menjador, transport i beques), que no es faran efectives fins al setembre, però ja es fa la sol·licitud de cara als plecs de condicions per a la contractació de serveis de menjador i transport.