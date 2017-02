Montserrat ha autoritzat 321 activitats al parc en el primer any de regulació

El Patronat de la Muntanya de Montserrat va atorgar al llarg del 2016 un total de 321 autoritzacions per a la realització d'activitats dins de l'àmbit del parc natural, iniciatives que van suposar la participació de 37.068 persones. Són xifres del primer any que s'ha implantat un decret que regula tot tipus de modalitats que s'ha vist que han anat proliferant en el massís, i que es va considerar necessari delimitar requerint als organitzadors o practicants que en sol.licitessin un permís previ.

Les iniciatives per a les quals s'ha demanat autorització i aquesta ha estat concedida van des d'activitats guiades -la més nombrosa, amb un total de 180 permisos i la participació d'11.406 persones- fins a les batudes i caceres (32), passant per senderisme (50 i prop d'11.000 persones), activitats amb bicicletes de muntanya (3) i curses (10 en total, com ara l'Skyrace Monistrol i la Marató, o les clàssiques Cursa de l'Alba i la Matagalls-Montserrat), que van moure 9.325 participants en el seu conjunt. A banda hi ha un apartat d'altres que engloba activitats més noves, però que els gestors del Patronat ja havien anat detectant en els darrers anys que cada cop més triaven Montserrat com a escenari. Dins d'aquest àmbit es van concedir 55 autoritzacions, que sobretot corresponen a activitats de vol (parapent o l'anomenat salt base), que van ser una quarantena; i a la utilització de drons (avions no tripulats), sobretot per a la realització de reportatges i anuncis.

L'atractiu de Montserrat ha generat una proliferació de noves modalitats de caràcter esportiu i un creixement del nombre de practicants –també d'especialitats més tradicionals– que va empè-nyer ara fa un any el Patronat a intensificar-ne la regulació vigent, que fins llavors tenia un caràcter molt genèric. El que es va fer és introduir en el decret que ho regulava algunes d'aquestes pràctiques que fins fa uns anys eren desconegudes. Per exemple, s'hi incloïen modalitats com el funambulisme i l'slackline –que de vegades es practica aprofitant grans alçades entre dos punts–; l'ala delta o modalitats de vol lliure com poden ser el salt base (la zona de Sant Jeroni és una de les utilitzades per la seva altura) i el paracaigudisme, entre d'altres. També en aquest apartat que requereix obtenir una autorització prèvia s'hi inclouen els vols amb avioneta, ultralleuger i similars «quan volin a una distància inferior als 300 metres del terreny, tant del terra com de les parets de la munta-nya»; l'aeromodelisme, inclosos els drons, i qualsevol activitat esportiva organitzada.

Un altre apartat és el d'activitats admeses que poden tenir restriccions de caràcter temporal, i aquí hi ha el senderisme per als casos de camins on es detecti una elevada erosió, «amb un impacte insostenible sobre la fauna o la flora», o per motius de seguretat.



Jornada sobre escalada

L'any 2008, el Patronat de Montserrat va aprovar i crear una comissió per a la regulació de l'escalada, les canals equipades i les vies ferrades del massís. Per al 16 de febrer s'ha organitzat una jornada tècnica de valoració de la compatibilització de l'ús públic amb la preservació del patrimoni natural, i en què es compararà el model aplicat a Montserrat amb experiències d'altres indrets de dins i de fora de Catalunya.

La jornada de valoració tindrà lloc a la sala de la Façana del monestir de Montserrat, començarà a 1/4 de 10 del matí i es clourà a quarts de 5 de la tarda amb una taula rodona. Hi participaran representants del Patronat, dels Agents Rurals, de la FEEC, de la fiscalia de Medi Ambient i escaladors, entre d'altres.