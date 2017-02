Artés obre el debat per fer zona de vianants un dels vials d'accés al parc

L'Ajuntament d'Artés posarà en marxa demà un procés de recollida d'idees per concretar la possibilitat de transformar el carrer Jardí en un vial d'ús restringit a vianants. Aquest carrer és un dels que donen accés al parc municipal de Can Crusellas, i la idea de transformar-lo en xona de vianants va ser una de les propostes que més es van repetir en una enquesta que l'Ajuntament artesenc va fer l'any 2013 per recollir de la ciutadania millores que es podrien introduir en el que és el principal espai de lleure del nucli urbà.

Per començar-hi a treballar, l'equip de govern (ERC-CUP) ha convocat per a demà (a 2/4 de 8 del vespre a Cal Sitjes) la primera sessió participativa per dissenyar la transformació del carrer Jardí. En la convocatòria, el consistori posa de manifest que el canvi «no serà fàcil», perquè «caldrà canviar hàbits, tenir en compte serveis i accessos, treure o complementar el carrer», però que per aquesta mateixa dificultat «volem tenir el màxim d'opinions per poder debatre-les i obtenir un resultat idoni per a tothom».

Amb l'enquesta que l'Ajuntament va fer fa tres anys, l'apartat del qüestionari relacionat amb la mobilitat revelava que l'accés al parc era una preocupació per als artesencs. En concret, el 51% de les respostes demanaven alguna millora en algun dels accessos (carrers Jardí, Diagonal i Parres), mentre que el 14,5% considerava que el parc estava ben comunicat. En aquest sentit, sobresortia la demanda d'alliberar el carrer Jardí de trànsit rodat, que és el que ara es començarà a debatre.