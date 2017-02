Sant Fruitós comença els treballs per consolidar i definir l'ús de Cal Xamal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat els treballs per garantir l'estabilitat i la seguretat de l'històric edifici de Cal Xamal amb l'objectiu de poder-lo rehabilitar i donar-li un ús de caire cultural. De moment, la primera fase prèvia a la rehabilitació inclou l'enderroc parcial de la casa, situada a la Sagrera, i la definició dels usos que tindrà.

Segons l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, la casa «està en molt mal estat i el seu deteriorament és important», la qual cosa ha requerit «una actuació prèvia d'estabilització de l'edifici perquè hi havia el risc que es pogués ensorrar». A partir d'aquí, apunta l'alcalde, un cop garantides les condicions de seguretat, la segona fase consistirà en la rehabilitació de l'edifici al complet i en la definició del seu ús.

Els treballs de la primera fase, que s'estan duent a terme aquest mes de febrer, consisteixen principalment en enrunar la coberta, una part de la façana principal i la majoria dels tancaments de totes les façanes de l'edifici. Això ha de permetre a l'equip redactor del projecte definir l'ús i la posterior rehabilitació de l'edifici. La intenció inicial de l'Ajuntament quan va adquirir la casa era traslladar-hi el museu de Sant Fruitós, ara ubicat als baixos de la rectoria vella, i convertir-la en un centre de promoció de la cultura.

En aquest sentit, Batanés ha explicat que, un cop acabada aquesta fase, «l'arquitecte podrà treballar en les condicions que es necessita per saber què s'hi pot fer i fins a quin punt pot ser museu, i, si no, el destinarem a altres dependències o usos que hi estiguin vinculats». Per a Batanés, l'atractiu d'aquest edifici es troba en la seva ubicació al nucli històric, per aquest motiu considera que «és interessant mantenir a la zona antiga algun atractiu perquè la gent s'acosti al barri».

Aquesta primera fase d'estabilització i el projecte per definir els usos de l'equipament és prevista en els pressupostos d'enguany amb un import de 44.000 euros. La inversió final per a la rehabilitació de l'edifici estarà «condicionada pel projecte que en resulti i l'ús que s'hi vulgui donar», apunta l'alcalde.

Cal Xamal és una casa del nucli històric de la Sagrera que és de titularitat municipal des de fa una quinzena d'anys. Entre les seves particularitats, a l'edifici hi va viure Isidre Biosca, alcalde de Sant Fruitós entre els anys 1931 i 1934. Amb la rehabilitació, el nucli històric ha de guanyar un espai endreçat i en condicions que ha d'esdevenir un atractiu per a la zona.