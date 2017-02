Emprant la força. Amb les pròpies mans. Un vídeo que s´està fent viral a les xarxes socials delata la persona que va arrencar un dels dos rètols que Sallent té a les entrades del poble en què s´especifica que és un "municipi per la independència", i que les poblacions adherits a l´Associació de Municipis per la Independència (AMI) tenen en les seves carreteres d´accés.

En el vídeo es pot veure clarament com un persona jove s´apropa a la senyalització i arranca el rètol amb fortes empentes i fent-lo balancejar. Les imatges, tot i no ser de molt bona qualitat, es pot veure el rostre del noi, i la Policia Local de Sallent l´està estudiant per tal d´esbrinar la identitat de la persona que està al darrera de la bretolada.

L´alcalde de Sallent, David Saldoni, ha dit a Regió7 que de moment no se sap de qui es tracta, però està convençut que els responsables de la Policia Local "aviat ho esbrinaran". És la quarta vegada que en el municipi de Sallent han arrencat algun dels dos rètols, i tot apunta que el vídeo mostra la darrera vegada que van arrencar-lo a l´accés nord, la setmana passada. Tampoc se sap si al darrera sempre hi ha la mateixa persona.

Saldoni es mostra taxatiu i destaca que sempre que algú arranqui el rètol, des de l´Ajuntament el tornaran a col·locar. "El que fem és complir el mandat democràtic i el ple va aprovar ser membre de l´Associació de Municipis per la Independència. Encara que no s´estigui a favor del procés, tothom hauria de ser respectuós amb la democràcia i respectar la simbologia que des de l´Ajuntament hem votat", emfatitza el mandatari local.

L´Ajuntament denunciarà l´autor de la bretolada un cop sa sàpiga la seva identitat i llavors s´aplicaran les sancions oportunes.