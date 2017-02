Les fortes pluges de la nit obliguen a tallar el pas al llac de Navarcles

Les fortes pluges caigudes entre ahir a la tarda i aquesta matinada al Bages, però molt especialment al Moianès, han fet saltar l'aigua del riu Calders per damunt del vial que passa pel llac de Navarcles i que hi fa de presa i han obligat a tallar-hi l'accés. Tot i que és una situació que no és estranya quan hi ha un episodi de fortes pluges, ara feia temps que no es produïa i encara menys amb la intensitat i el volum de cabal que s'ha registrat avui.

Segons dades facilitades per Carles Illa, que té una estació meteorològica a Moià, en aquesta població han caigut 82 litres per m2 entre aquest dilluns a la tarda i la matinada de dimarts, la major part dels quals (uns 60 l/m2) ho han fet en poca estona al voltant de les 3 de la matinada.

Aquesta aigua ha acabat confluint majoritàriament a la riera de la Tosca, que aigües avall les porta fins al Calders. La crescuda d'aquest corrent fluvial a Navarcles provocat per la intensa precipitació aigües amunt s'ha detectat especialment a primera hora del matí. Per aquest motiu, agents del cos de vigilants de Navarcles ha tallat cap a 2/4 de 9 els accessos a aquesta zona, ja que és completament impossible circular-hi en vehicles perquè l'aigua n'inunda el pas amb molta força.