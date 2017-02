Sant Fruitós recull receptes d'arròs per elaborar un llibre

Sant Fruitós recull receptes d'arròs per elaborar un llibre MIREIA ARSO

El proper 26 de febrer, Sant Fruitós de Bages celebra la Festa de l´Arròs, declarada d´Interès Turístic per la Generalitat de Catalunya. A l´entorn d´aquesta festa, l´ajuntament i la biblioteca municipal han engegat una iniciativa per fer partícip a la població en l´elaboració d´un receptari de cuina on el protagonista sigui l´arròs.

Tot aquell interessat en participar-hi pot enviar entre una i tres receptes que girin a l´entorn de l´arròs al correu electrònic a b.st.fruitos@diba.cat . Juntament amb la recepta cal incloure-hi el seu nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de contacte, el nom del plat, els ingredients utilitzats, l´explicació de com s´elabora i una fotografia del plat un cop cuinat. Poden participar-hi tots els majors de 18 anys que visquin al municipi.

La data límit per participar-hi és el proper 26 de febrer, dia de la Festa de l´Arròs. Un cop recollides totes les receptes s´elaborarà el llibre "Quin arròs cuina Sant Fruitós?"