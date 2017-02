Sant Vicenç descarta fer de l'antiga caserna un espai de cohabitatge perquè «no s'hi ajusta»

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha desestimat l'opció que s'havia plantejat fa uns mesos de convertir els pisos de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil en un espai de cohabitatge intergeneracional per a famílies que disposarien de la seva àrea privada però que també en compartirien de comunes. Després de gairebé un any i mig de negociacions entre l'Ajuntament i la cooperativa Espai de Vida, promotora de la iniciativa, s'ha vist que el projecte no encaixa amb els usos a què s'hauria de destinar l'edifici, i queda descartat de forma definitiva, com a mínim a l'antiga caserna.

L'espai de cohabitatge a Sant Vicenç, que aquest diari ja va explicar en l'edició de l'1 de maig passat, es presentava com un projecte «capdavanter i innovador» a nivell tant de Catalunya com d'Espanya, segons apunten fonts d'Espai de Vida. La idea era que l'Ajuntament cedís a l'entitat l'edifici de propietat municipal per a un temps determinat mitjançant un concurs públic al qual podrien optar les famílies integrants de la cooperativa, que hi viurien de forma comunitària i sostenible, compartint uns espais comuns de bugaderia, menjador o cuina, mentre que igualment disposarien d'un espai privat. A canvi, la cooperativa es faria càrrec de les reformes i el manteniment de l'edifici, i es plantejava com una proposta «amb repercussió social» mitjançant l'organització d'activitats adreçades als veïns del poble, segons han explicat els impulsors.

La idea va agradar a l'Ajuntament, que va iniciar els contactes amb la cooperativa per tirar endavant el projecte, però a mesura que es va anar estudiant per concretar-ne les fórmules per fer-lo efectiu, va resultar que «era incompatibe» amb els usos d'aquest edifici, que correspon al d'habitatges dotacionals públics, segons ha explicat la regidora de Benestar Social, Eulàlia Sardà. Admet que «hauria estat una molt bona opció perquè la proposta que ens presentaven era molt engrescadora, però no ha pogut ser». Assegura que «es van valorar diverses opcions, però l'ús dotacional púbic té uns condicionants molt concrets, i aquest projecte no complia els requisits», ha explicat la regidora sense entrar en més detalls. Tècnics municipals ja van avisar d'aquestes incompatibilitats, i després també ho van fer els de la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, a qui també es va convidar a estudiar la proposta.

La decisió no ha agradat a la cooperativa d'habitatge intergeneracional Espai de Vida, que vol fer públic «el nostre sentiment de decepció i enuig», i lamenta «la poca capacitat de projecció de futur» de l'administració, tenint en compte «la quantitat d'edificis buits que tenim mentre que hi ha persones sense habitatge», apunten fonts de l'entitat, entenent que s'haurien pogut canviar els usos.

L'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç és un edifici de 1.600 metres quadrats i vuit pisos, que està en desús des del desplegament dels Mossos d'Esquadra el 2004. Va quedar a mans del ministeri de l'Interior, fins que l'Ajuntament de Sant Vicenç el va adquirir ja fa més de tres anys i en va modificar la qualificació d'equipament que tenia per la d'habitatge dotacional públic.

A banda del projecte del cohabitatge, s'havien posat sobre la taula altres propostes que, de moment, no han prosperat, com ara destinar aquests pisos a persones afectades per casos de violència de gènere, o bé amb discapacitats. Darrerament, l'antiga caserna també ha sonat com a possible destinació per a la creació d'un alberg municipal que promouen entitats del poble, però «no hi ha res decidit», diu Sardà. El projecte de l'alberg encara no ha estat presentat a l'Ajuntament.