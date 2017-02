El Bages enceta un pla de lleure per a nens i joves en risc social amb mig miler d'inscrits

Garantir un dret bàsic a tots els infants, com és el lleure educatiu. Amb aquesta finalitat el Consell Comarcal del Bages acaba de posar en marxa el programa Libertempo, que ofereix activitats esportives i de lleure en horari extraescolar a nens i joves d'entre 6 i 16 anys en situació de risc social. En el seu primer any, la inciativa ha arrencat a mig curs però «ha estat molt ben acollida», amb mig miler d'inscrits de 19 municipis del Bages, segons va apuntar ahir el president comacal, Agustí Comas, en la presentació que es va fer a l'escola Riu d'Or de Santpedor, una de les poblacions que s'hi han acollit.

Libertempo vol ser una garantia perquè els infants en situació de risc «se sentin igual d'atesos que la resta», apunta Comas, mitjançant un programa inclusiu que fomenti valors com el respecte i la solidaritat. S'adreça a nens i joves que, per una qüestió socioeconòmica o per discapacitat, difícilment poden accedir a les activitats esportives o de lleure que organitzen ajuntaments i entitats, i per això ara se'ls ofereix un programa gratuït amb sessions quinzenals que s'allargaran fins a final de curs. La detecció i la derivació d'aquests nens i joves al programa es fa des dels serveis socials muncipals en col·laboració amb els centres educatius, i són els mateixos alumnes els que han escollit les activitats que volen fer.

El catàleg d'activitats és ampli, «però fuig de la lògica competitiva i s'ha mirat que no formin part de les que ja organitzen les AMPA», apuntava ahir el conseller comarcal d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, que defensa l'activitat extraescolar «com un dret fonamental que contribueix al creixement i la socialització».

Majoritàriament es tracta d'activitats esportives, com el beisbol, l'handbol, el tennis , el tennis taula, el voleibol o el bàdminton, però l'oferta va molt més enllà, i fins i tot inclou el break dance, el hip-hop, el parkour i els castells. D'altra banda, també s'ofereixen activitats de teràpia assistida amb animals, entenent que els poden ajudar a modelar el comportament i generar mostres d'afecte.

L'anàlisi de situacions de risc en la infància i l'adolescència al Bages va detectar el 2015 el 20 % de casos en què no tenien garantides aquestes activitats de lleure.