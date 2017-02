Un nou despreniment posa en evidència el mal estat de la carretera d'Aguilar a Castellar

Les pluges que van caure la matinada de dimarts van provocar nous despreniments de pedres a la carretera N-141g, que uneix el nucli de Castellar amb Aguilar de Segarra, i van tornar a posar en evidència el problema de manteniment que pateix aquesta via, que ha generat una disputa que s'arrossega des de fa temps entre l'Ajuntament, l'empresa Cedinsa i la Diputació de Barcelona.

Les pedres caigudes ahir van ocupar tot un carril de circulació i els veïns van alertar del perill que això suposa. A la via, que és paral·lela a l'eix Transversal, hi ha nombrosos despreniments concentrats en un talús de gairebé deu metres que, segons ha posat de manifest l'Ajuntament en reiterades ocasions, considera que «està mal fet».

Per aquest motiu, el consistori va anunciar fa uns mesos que estudiava la possibilitat de denunciar la concessionària Cedinsa, que és la responsable de les obres. Aquest pas, però, fins ara no s'ha fet, segons va explicar ahir a Regió7 l'alcalde d'Aguilar, Valentí Riera. De fet, ni l'Ajuntament ni la Diputació de Barcelona, que és qui en una situació normal s'hauria d'ocupar del manteniment de la via, han volgut recepcionar mai l'obra perquè els tècnics consideren que està mal feta i que per això hi ha despreniments.

Tal com ja va publicar aquest diari (vegeu edició del 26 de novembre passat), la problemàtica arrenca des que es van realitzar les obres de desdoblament de la C-25. La via, que és paral·lela a l'eix Transversal, pateix nombrosos despreniments d'un talús de gairebé deu metres que l'Ajuntament sosté que està molt mal fet, motiu pel qual, segons explicava ahir l'alcalde, s'han fet nombrosos requeriments i, fins i tot, es va fer aixecar un acta notarial.

Ahir es va donar l'últim episodi d'una situació que veïns i consistori consideren que és un perill, i davant del qual demanen que s'actuï per evitar mals majors, ja que els despreniments i les esllavissades hi sovintegen

El gener del 2013 es va inaugurar el desdoblament complet de l'eix Transversal, convertit en una autovia de 153 quilòmetres. El desdoblament va tenir un pressupost de 752,4 milions d'euros i es va executar a través d'una concessió pública a Cedinsa.

Des de llavors, l'Ajuntament d'Aguilar de Segarra ha enviat nombrosos requeriments a la concessionària queixant-se del mal estat en què ha quedat la car-retera N-141g, la via local que hi havia abans de la construcció de l'eix i que és paral·lela a la C-25.

L'Ajuntament no està disposat a acceptar l'obra fins que no estigui ben feta i el mateix fa la Diputació de Barcelona, que és qui, en situació normal, s'hauria d'ocupar del manteniment de la via. Cap de les dues administracions no vol ser responsable de la carretera i, de moment, la Generalitat, que és qui va encarregar l'obra a Cedinsa, tampoc actua. Ja el novembre passat el regidor d'Obres de l'Ajuntament, Marcel Perramon, manifestava que «estem en terra de ningú, la Diputació es limita a apartar les pedres, fan l'actuació mínima, ni tan sols recullen el roc, simplement el deixen a l'entrada d'un camí d'accés a una masia i s'excusen en el fet que no han recepcionat l'obra».

Fonts de la Diputació van explicar en aquell moment que no han volgut acceptar mai l'obra perquè els tècnics consideren que està mal feta i que, per això, hi ha despreniments.

Per la seva banda, la concessionària Cedinsa defensava que tècnicament les obres estan ben executades i apunten que els despreniments es deuen a la falta de manteniment de l'obra. «Vam fer uns talussos amb un material que és una barreja entre lutites i argiles, aquest és un material que, amb el temps, cau. Per això, tots els talussos estan protegits amb malla, però s'hi ha de fer un manteniment», aseguraven.

Fonts del consistori afirmaven que des de final del 2012, quan les obres es van donar per acabades, l'Ajuntament d'Aguilar ha hagut d'invertir més de 25.000 euros a arreglar diversos desperfectes de l'obra.