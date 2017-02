Santpedor descobreix el llegat inèdit de l'arquitecte Puig i Cadafalch

Pla mig de la part alta de la Torre de l´Aigua de la finca de Can Jorba.

Puig i Cadafalch va ser "l'arquitecte de capçalera" de Serafina Llissach, propietària de la finca Llissach de Santpedor, que actualment es coneix amb el nom de Can Jorba. El va conèixer gràcies als cercles de l'alta burgesia barcelonina, i a ell li demanava que s'ocupés de qualsevol reforma o petita intervenció que s'hagués de fer a la finca, des d'elements decoratius fins a elements funcionals com la Torre de l'Aigua. Una torre que sempre ha format part de l''skyline' de Santpedor, però que fins ara no s'ha descobert que va ser obra de l'arquitecte mataroní. Gràcies al minuciós treball de la historiadora i arqueòloga, Mireia Vila, responsable de l'arxiu històric municipal de Santpedor, el municipi bagenc ha descobert tot un llegat inèdit de l'arquitecte, justament l'any en què es commemoren els 150 anys del seu naixement.