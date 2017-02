La regulació de l'escalada afavoreix l'assentament de diverses aus a Montserrat

A Montserrat hi ha més de 5.600 vies d'escalada i algunes d'elles passen per punts de nidificació d'aus com el falcó pelegrí, l'àliga cuabarrada o l'aufrany. La presència humana en aquestes zones pot fer fracassar el procés de nidificació, sobretot en els moments de zel i de posta. Per aquest motiu, l'any 2009 es va decidir regular l'escalada a Montserrat, ja que la muntanya és un referent per a la pràctica d'aquest esport a nivell mundial i cada any acull entre 50 i 60.000 escaladors.

Vuit anys després, els Agents Rurals consideren que la regulació ha permès afavorir la presència de noves espècies com l'aufrany i l'assentament del falcó pelegrí. De fet, el cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba, ha constatat que la regulació ha permès que Montserrat s'hagi convertit en un "exportador" de falcons, un animal protegit per ser una espècie propera a l'amenaça. Des de la posada en marxa de la regulació, els Agents Rurals només han sancionat set escaladors.