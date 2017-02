La Febrada de Navarcles adapta un «Full Monty» inspirat en el seu passat tèxtil

La 28ena edició de la Febrada de Navarcles ha sorprès amb una adaptació de Full Monty amb tocs locals, i que pren com a font d´inspiració la crisi del tèxtil que, com altres municipis, van patir fa uns anys els navarclins. Dimarts, per Sant Valentí, es va fer una primera representació de «Tot o Res», que va aplegar més de 200 persones al teatre-auditori, i encara en queden dues més, aquest dissabte al vespre a 2/4 de 10, i diumenge a les 6 de la tarda.

L´adaptació i la direcció són del manresà Enric Llort, que ha intentat reflectir «les conseqüències que van patir moltes famílies que es van quedar sense feina, i van haver de buscar solucions desesperades a situacions desesperades». L´obra es desenvolupa en un teatre-auditori convertit en una fàbrica abandonada.

«Tot o Res» mou més d´una vintena de persones, majoritàriament de Navarcles.