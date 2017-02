El malbaratament d'aliments centra els nous tallers d'Alícia a Món Sant Benet

Pensar menús per treure el màxim profit dels aliments i evitar-ne el malbaratament. Amb aquest objectiu bàsic, un grup d'alumnes de 3r d'ESO de l'institut Guillem Catà de Manresa va participar ahir a Món Sant Benet en el primer d'un seguit de tallers que la Fundació Alícia ha posat en marxa en el marc del programa TAS (Tu, Alícia i salut) amb l'objectiu de millorar els hàbits alimentaris i d'activitat física entre els joves.

Els tallers que es van estrenar ahir s'aniran reproduint en diferents centres que participen en el programa, amb la idea d'arribar a més de 900 alumnes catalans, «i donar-los eines per evitar el malbaratament a casa, com planificar els menús perquè no caduquin els aliments o reutilitzar les sobres», explicava ahir la nutricionista i dietista de la Fundació Alícia, Alba Dot.

L'exercici pràctic d'ahir va consistir a pensar i produir menús per a diferents perfils, com un esportista o una persona que treballa moltes hores davant l'ordinador. Una de les participants, Irene Garcia, explicava que abans de llençar fruita o verdura que es comença a fer malbé, ara ha après que en pot fer purés, batuts o broquetes per aprofitar-la. Segons aquesta alumna, l'experiència ha estat «una mica com Masterchef, molt enriquidora i molt inspiradora». Lucano, un alumne de l'institut Guillem Català de Manresa, explicava que habitualment no s'alimenta de manera gaire saludable. Tot i això, va dir que les receptes i tècniques apreses al taller les podria fer a casa perquè no semblen gens complicades. Precisament, aquest és un dels objectius de la Fundació Alícia, ajudar els joves catalans a millorar els seus hàbits alimentaris i a recordar la importància de la pràctica de l'esport.

Per la seva banda, la nutricionista Alba Dot va assenyalar que en general els adolescents que van passar pel taller desconeixen l'abast del malbaratament alimentari. Posava d'exemple una imatge amb camps plens d'aliments que no s'han pogut recol·lectar, tot i estar en bones condicions, però que el pagès no pot vendre perquè no compleix els estàndards de les distribuïdores, «els ha sorprès molt». Durant el taller també es posen en relleu xifres com el fet que un terç dels aliments que es produeixen es malbarata.

Per evitar el malbaratament, i proposant una alimentació saludable i equilibrada, des del taller s'ofereixen idees per introduir aliments que potser els joves no consumeixen habitualment, com per exemple les sardines en llauna, que poden servir per fer una atractiva hamburguesa.

Dot ha explicat que els tallers que fan des d'Alícia no podran arribar a tots els centres i la idea de la plataforma on-line va en la línia que els mateixos instituts i escoles facin els tallers amb el suport del material que s'ofereix des del web, amb sessions adaptades al currículum escolar.