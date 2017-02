La inauguració de la C-55, segons el No-Do [VÍDEO]

Han passat més de 40 anys, però molts punts del recorregut es mantenen perfectament identificables. L´any 1974 un règim franquista a les acaballes donava per inaugurada la carretera C-55, la nova via per unir la Catalunya Central amb l´àrea metropolitana de Barcelona.

L´obertura al trànsit d´aquesta carretera va ser objecte d´interès per al Noticiario Documental, el popularment conegut com a NO-DO, els informatius de propaganda franquista, que van dedicar un espai a la notícia amb el seu peculiar estil.