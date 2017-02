El Govern presenta a Manresa el pla per controlar la població de senglars

Equilibrar l'ecosistema i controlar les sobrepoblacions d'animals cinegètics, sobretot de porcs senglars, és l'eix principal del pla de prevenció de danys que la Generalitat va presentar ahir al Consell Nacional de Caça, celebrat a Manresa, on, a més, es va donar l'arrencada a la nova temporada de caça 2017-2018.

La directora general de Forests del departament d'Agricultura i Ramaderia, Montse Barniol, va presidir la reunió, on va aprofitar per exposar les mesures del pla. En concret, va destacar la millora del sistema de les autoritzacions i comunicacions de caça que es donen en l'àmbit territorial per controlar les poblacions de fauna cinegètica, l'increment de mesures per garantir el seguiment i el control de la sanitat animal, i el decret de comercialització de carn de caça, entre d'altres.

El Consell Nacional de Caça va començar amb unes paraules de reconeixement per la feina feta pel cos d'Agents Rurals i de memòria pels dos agents assassinats el 21 de gener passat per un caçador de Vacarisses. La directora, Montserrat Barniol, va agrair a tothom les mostres d'afecte que han enviat i va encoratjar a tothom a «continuar treballant conjuntament com ja es fa en molts casos de manera satisfactòria».

El Consell de Caça és format per representants del departament d'Agricultura, la Federació de Caça de Catalunya, societats de caçadors, associacions i federacions agràries, entitats ecologistes i membres de l'àmbit universitari, entre d'altres. En el marc d'aquesta reunió del Consell, es debat cada any la resolució que ha de fixar les condicions per a la nova temporada de caça que es publica durant el mes d'abril.

Una de les accions del pla és la millora de la gestió de la fauna cinegètica. Actualment, s'estan donant anualment, fora de la temporada de caça, unes 7.000 autoritzacions per controlar els danys que originen determinades espècies. Totes aquestes actuacions han tornat a produir un increment de les captures de senglar anuals, que es calcula en uns 60.000 exemplars. D'aquests senglars, uns 50.000 es capturen en temporada de caça, que va d'inici de setembre a l'últim diumenge de març, i la resta a través d'autoritzacions excepcionals. En tot aquest control poblacional s'ha comptat amb l'esforç del col·lectiu de caçadors i la implicació dels pagesos, segons va remarcar ahir la Generalitat.

D'altra banda, els departaments d'Agricultura i de Salut estan preparant una nova normativa que regularà la comercialització de la carn de caça per garantir la seguretat i fomentar-ne el consum. A l'espera que entri en vigor la nova normativa, que ha estat consensuada amb els sectors implicats, i que estableix també els requisits sanitaris de recollida, ahir es va explicar als assistents l'obligatorietat per a la propera temporada de transportar senceres les captures que es comercialitzen fins als establiments de recollida de carn, sense fer cap manipulació prèvia dels animals.



Contenidors especials

D'aquesta manera s'evitarà l'abandonament de despulles o vísceres de senglars i altres espècies cinegètiques que poden tenir efectes importants en la transmissió i l'increment de la triquinosi entre aquests animals i altres espècies salvatges. Per facilitar aquesta gestió, i perquè no representi una sobrecàrrega per als caçadors, el departament d'Agricultura col·locarà contenidors especials en els mateixos punts logístics autoritzats de recollida de la carn de caça.