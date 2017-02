L'AMPA de l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós reclama un horitzó per tenir el nou centre

L'AMPA de l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós, que enguany celebra 10 anys, prepara per al proper 4 de març, coincidint amb el Carnestoltes del poble, una «reivindicació festiva» per reclamar la construcció d'un edifici definitiu per al centre. L'escola és en mòduls prefabricats des de la seva inauguració, el setembre del 2007.

Una norantena de pares, mares i alumnes faran una comparsa de professionals de la construcció amb una performance inclosa per reivindicar la nova escola. Les famílies participants lluiran pancartes amb lemes com «191 alumnes s'ho mereixen» o «Necessitem una escola de veritat» i també han preparat la lletra d'una cançó que interpretaran durant la rua. Amb tot, l'AMPA reclama un horitzó perquè després de 10 anys no tenen cap data aproximada per a la construcció de l'edifici definitiu.

Més enllà dels mòduls prefabricats, amb aquesta acció l'AMPA també vol posar de manifest que hi ha «mancances al pati, que quan plou no es pot ni trepitjar, o a la xarxa de Wi-Fi, que no arriba a tot arreu».



Reunió amb Ensenyament

Precisament, aquest dijous l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, i la regidora d'Ensenyament, Mònica Cruz, es van reunir amb el director general de Centres Públics, Lluís Baulenas, i el director de Serveis Territorials, Antoni Massegú, per reclamar els recursos necessaris per ubicar l'escola en un edifici definitiu.

Segons Batanés, des del departament no van tancar la porta a la construcció del nou centre però els van proposar trobar-se de nou el mes de juny, quan tindran sobre la taula un estudi dels 86 centres catalans que hi ha en barracons, que ha d'establir les necessitats. L'augment de població per naixements que té Sant Fruitós seria un punt a favor per fer realitat el nou centre, apunta Batanés, que es va mostrar esperançat tot i no arribar a cap concreció. Ara, creu que «cal ser pacients i no abaixar la guàrdia».