Una massiva festa dels Traginers entusiasma amb la primera boda real de la seva història

Ha estat molt i molt emocionant». Amb aquesta contundència, Núria Gómez Ribas i Jordi Selgas Catalan, definien el seu estat d´ànim després d´haver protagonitzat la primera cavalcada amb nuvis autèntics de la història dels Traginers de Balsareny aquest diumenge al migdia. S'han casat a l´Ajuntament vestits d´època, tal com es feia ara fa un segle, i després han desfilat a cavall per tot el poble entre centenars de visitants.

L´expectació per veure els nuvis ja s'ha deixat notar de bon matí, i alguns veïns ja han fet companyia al nuvi, que a les 10 esperava l´arribada de la núvia davant l´Ajuntament, acompanyada per la seva mare i la comitiva d´honor. I no l'ha fet esperar. Complint amb l´horari previst, els nuvis, familiars i testimonis feien entrada a l´Ajuntament, fins al balcó del primer pis on els ha casat el regidor Albert Otero, entre felicitacions i «visques» per part d´una munió de veïns que seguien expectants la cerimònia a peu de la plaça. Ha estat curta però emotiva, i ha comptat amb l´animació de Valentí Alsina, que els ha dedicat un poema cantat.

Un cop casats, nuvis, familiars i convit, tots vestits d´època, han format una primera comitiva per anar a buscar el banderer i els cordonistes a casa, i després continuarien tots plegats fins a la plaça Catalunya per donar inici a dues hores llargues de cavalcada.

I és que, més enllà del casament, la festa dels Traginers d´enguany ha lluït una llarga cercavila d´un centenar de carros, carruatges, tartanes i genets. Al so de dues cobles, i acompanyada per colles geganteres, trabucaires i pubilles i hereus vinguts d´arreu, la cavalcada ha recoregut diversos carrers del centre, i ha culminat amb l´entrega del ram de la núvia a Laura Bonet Simon, que a la festa de l´any que ve es casarà amb Adalbert Arnau Costa, també amb una cerimònia real per consolidar una futura tradició.