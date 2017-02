El Bages rep una inversió de 2,5 milions d'euros per potenciar el seu patrimoni cultural

El fons FEDER ha aprovat una subvenció per posar en valor el patrimoni natural i cultural de la comarca del Bages.

En global, les actuacions suposen una inversió de 2,5 milions d'euros, dels quals el FEDER n'aportarà el 40%.

Les accions proposades preveuen recuperar patrimoni cultural arquitectònic, monumental i natural vinculat al Geoparc, així com la millora de l'accessibilitat i senyalització dels recursos patrimonials i paisatgístics relacionats el llegat miner i geològic del Bages.

Aquest FEDER comarcal del Bages en l'àmbit del turisme aprofita la projecció turística i l'aval de qualitat del segell UNESCO. En total, es desenvoluparan 11 accions en 10 municipis diferents -Artés, Avinyó, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Navarcles, Navàs, Sallent, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor- i altres actuacions d'àmbit supramunicipal en clau de Geoparc.

L'objectiu és la diversificació de l'economia de la comarca mitjançant el geoturisme, potenciant el sector dels serveis vinculats al turisme, generant ocupació, posicionant el Geoparc i preservant de manera sostenible el patrimoni local.

La designació del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central ofereix enormes possibilitats de projecció i reconeixement internacional de la comarca com una nova destinació turística atractiva i de qualitat.

Les actuacions que es duran a terme són:



Supressió de barreres arquitectòniques i l'edifici annex del museu d'història d'Artés. En aquest museu es poden veure màquines de les fàbriques antigues del poble, eines de treball i petites restes de la geologia de l'entorn.

Condicionament de l'accés i promoció turística del pont Vell d'Avinyó.

Rehabilitació tines dels Manxons de Callús per conservar aquesta edificació que alberga 8 tines datades del S.XIII–S.XIX que servien per a l'elaboració del vi. Es vol convertir aquest espai en un Centre d'Interpretació de la Ruta de la Sal.

Millora dels espais de divulgació del Parc Cultural de la Sal de Cardona: el Pou Alberto i la Central Elèctrica, per oferir un servei de qualitat al visitant i afavorir la divulgació de coneixements entorn del recurs de la sal i el fenòmen geològic de la Muntanya de Sal.

Rehabilitació de façanes i sala petita Casino Borràs de Castellbell i Vilar, per ubicar-hi un punt d'interpretació per al turisme industrial.

Millora de l'accessibilitat del carrer Monestir de Navarcles per tal de convertir-lo en un passeig de connexió entre Sant Benet de Bages i el nucli urbà.

Centre d'Interpretació enoturístic l'Escorxador a Navàs: reformar l'edifici actual de l'escorxador, de 1930, per adequar-los com a Centre d'Interpretació Enoturístic i punt d'informació i gestió turística.

Centre d'Interpretació Lunar de Navàs: museïtzació del Centre d'Interpretació Lunar a la Pallissa (antiga Rectoria restaurada) de Castelladral per explicar la importància de la lluna en els pobles rurals.

Projecte de reforma de la casa museu Torres Amat de Sallent del S.XIX–XX, declarada Bé Patrimonial, per condicionar-ne una part com a Centre d'Interpretació i augmentar el seu atractiu turístic i cultural.

Pla Director Rehabilitació del conjunt monumental de Sant Vicenç. L'àmbit d'actuació de la Casa de l'Ermità i la torre del Castell.

Habilitació de la Capella de Cal Clarassó de Santpedor, una antiga fàbrica tèxtil del segle XIX, com a Oficina de Turisme

Pla de senyalització del Geoparc i execució del mateix. És un pla necessari per fer visibles tots els recursos que pertanyen al Geoparc amb un mateix senyal identificatiu.

Màrqueting, comunicació i difusió del Geoparc: material promocional, presència publicitària, renovació del web, etc.

La redacció dels diferents projectes s'iniciarà immediatament per poder començar alguns dels treballs aquest mateix any 2017. El termini màxim per a l'execució de totes les accions incloses en el pla és el 2020.

El conseller comarcal de Turisme, Josep Canals, ha valorat molt positivament l'aprovació del projecte del qual ha destacat que "és l'oportunitat per al desenvolupament del nostre territori, a partir d'una oferta turística potent i consolidada, aprofitant els actius patrimonials, paisatgístics i industrials de què ja disposem. A més, és una empenta definitiva per a la senyalització i difusió del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, que compta amb un segell de qualitat internacional que ens avala com a destinació turística de primer ordre".