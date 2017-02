Una massiva festa dels Traginers entusiasma amb la primera boda real de la seva història

Ha estat molt i molt emocionant». Amb aquesta contundència, Núria Gómez Ribas i Jordi Selgas Catalan definien ahir el seu estat d'ànim després d'haver protagonitzat la primera cavalcada amb nuvis autèntics de la història dels Traginers de Balsareny. Es van casar a l'ajuntament vestits d'època, tal com es feia ara fa un segle, i després van desfilar a cavall per tot el poble entre centenars de visitants.

L'expectació per veure els nuvis ja es va deixar notar de bon matí, i alguns veïns ja acompanyaven el nuvi, que a les 10 del matí esperava l'arribada de la núvia davant l'ajuntament, acompanyada per la seva mare i la comitiva d'honor. I no el va fer esperar. Complint l'horari previst, els nuvis, familiars i testimonis feien entrada a l'ajuntament, fins al balcó del primer pis, on els va casar el regidor Albert Otero, entre felicitacions i visques per part d'una munió de veïns que seguien expectants la cerimònia a la plaça. La cerimònia va ser curta però emotiva, i va tenir l'animació de Valentí Alsina, que els va dedicar un poema cantat, tot desitjant-los «un petit traginer per a la festa de l'any que ve».

Un cop casats, nuvis, familiars i convit, tots vestits d'època, van formar una primera comitiva per anar a buscar el banderer i els cordonistes a casa (també per primer cop en la història de la festa feia de cordonista una dona), i després van continuar tots plegats fins a la plaça Catalunya per donar inici a dues hores llargues de cavalcada.



Entre salutacions i visques

Els visques als nuvis van ser una constant al llarg de tot el recorregut. La parella i les respectives mares anaven muntats cadascú en un cavall, que tibaven els dos pares i altres familiars. Al darrere, els seguia el convit, alguns a peu i d'altres sobre un carro, a banda de la dot de la núvia amb dues caixes que transportava un altre cavall.

Tampoc no hi van faltar les salutacions i les fotografies per part de veïns i amics de la parella, molt coneguda a Balsareny, d'on és originari el nuvi, mentre que Núria Gómez fa temps que hi va arribar de Sant Feliu de Guíxols. Ella mateixa explicava ahir que havia viscut «amb molta emoció» haver vist desfilar pels Traginers «la meva família d'arrels marítimes». I és que «realment tothom s'hi ha involucrat molt», afegia Jordi Selgas. Recordava que temps enrere ell ja havia fet de nuvi a la cavalcada dels Traginers, però amb una parella fictícia, i ara que hi ha desfilat com a nuvi de veritat, «ha estat realment emocionant». Ho explicava just acabat de baixar del cavall, satisfet i agraït «pels ànims i les felicitacions d'una cercavila que hem fet al meu poble i entre la gent que conec».

Més enllà del casament, la festa dels Traginers d'ahir va lluir amb una llarga cercavila d'un centenar de carros, carruatges, tartanes i genets. Al so de dues cobles, i acompanyada per colles geganteres, trabucaires i pubilles i hereus vinguts d'arreu, la cavalcada va recórrer diversos carrers del centre, i culminava amb l'entrega del ram de la núvia a Laura Bonet Simon, que a la festa de l'any que ve es casarà amb Adalbert Arnau Costa, també amb una cerimònia real per consolidar el que es voldria convertir en una tradició.

A la tarda, la festa continuava, però es traslladava del centre del poble fins al circuit del Serrat del Maurici, amb una nova edició de les tradicionals curses d'ases, ponis, mules i cavalls. L'entrega dels premis de les curses i l'actuació de S'Temple Bar a la plaça de la Mel posaven punt final a uns Traginers que han fet història.