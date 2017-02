Sant Fruitós inicia les obres per millorar la seguretat a la carretera de Les Brucardes

Sant Fruitós ha iniciat les obres a la carretera de Les Brucardes per tal de millorar-ne la seguretat i la circulació tant per a vianants com per a trànsit rodat. Segons fonts municipals, els treballs consistiran en la construcció d'un pas elevat i reparacions del paviment en els punts més desgastats de la calçada.

És previst que les obres durin una setmana durant la qual es tallarà al trànsit la meitat de la calçada i es regularà amb pas alternatiu per a vehicles durant les 24 hores mitjançant un semàfor.