Col·lectius de pobles lligats al Calders s'uneixen per denunciar-ne la situació

Diferents entitats dels municipis per on passa el riu Calders i les rieres que hi desemboquen s'estan unint per programar un calendari d'actes i mobilitzacions per sensibilitzar i denunciar la situació de degradació que pateix aquest curs fluvial. Entre els col.lectius que estan posant en marxa aquesta iniciativa hi ha la CUP, la plataforma La Cosa Nostra (que ja fa anys que denuncia la problemàtica) i la plataforma Colònia Clarasó, nascuda arran de l'estat d'abadonament en què estaven les instal.lacions d'aquest antic complex fabril de Monistrol de Calders, i que ara discrepa de la manera que se n'ha fet l'ender-roc. Aquesta antiga colònia era a tocar del riu.

El naixement d'aquest moviment unitari ja s'estava gestant però s'està accelerant després del nou episodi d'escumes que va tenir lloc la setmana passada, després de les intenses pluges caigudes al Moianès (vegeu Regió7 del 16 de febrer). L'aparició de les escumes, molt voluminoses, es va fer molt visible aigües avall, fins a Navarcles, que és on desemboca al Llobregat.

Els promotors de la iniciativa no han volgut concretar encara les iniciatives que es duran a terme, «que encara s'estan treballant i tancant», però sí que han avançat que es prepara un acte de posada de llarg i de presentació per al 25 de març. En aquesta plataforma unitària hi haurà entitats de Navarcles, Moià, Calders i Monistrol de Calders, i també se n'hi vol implicar de Castellcir.

En un escrit que ha difós la CUP de Navarcles, un dels promotors del moviment unitari, es destaca que «prop del 50% de l'aigua que bevem a Navarcles prové del riu Calders, i per tant és imprescindible que estigui el màxim de neta possible». Assenyalen, però, que aquest curs està patint «greus conseqüències a causa de l'abandonament de la colònia Clarassó a Monistrol de Calders» perquè «la seva neteja no s'ha fet correctament per part dels seus actuals propietaris». La CUP remarca que «el pitjor problema el trobem a Moià, on per culpa de la manca de fermesa política ens trobem en una situació límit per culpa d'un polígon massificat amb una depuradora que no dóna l'abast, el que provoca que moltes de les empreses aboquin directament al riu sense cap conseqüència».

Sota aquests arguments, expliquen la necessitat de tirar endavant «una campanya de sensibilització i denúncia d'aquests casos flagrants de contaminació, i així aconseguir una protecció especial i diferenciada per al riu Calders».