Convergència de Balsareny demana que es retiri el runam de Vilafruns, actualment tapat

El grup municipal de Convergència de Balsareny, que és a l'oposició a l'Ajuntament, vol que l'antic runam de Vilafruns, inactiu des de fa anys i ocult sota una capa aïllant des del 2010, sigui eliminat en el futur. És una de les demandes que la formació ha fet mitjançant les al.legacions presentades al Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages, document que es va aprovar inicialment el mes d'octubre passat.

Convergència considera que davant el tancament progressiu que l'empresa explotadora de les mines, Iberpotash, preveu per a les instal.lacions de Sallent i Balsareny, s'obren molt interrogants sobre quin futur espera a les instal.lacions que quedin al municipi derivades d'aquesta activitat. Per això demanen que, dins l'article del PDU que preveu que es facin les actuacions necessàries per al trasllat definitiu del material salí, s'hi inclogui també el de Vilafruns. Ara bé, el grup municipal es cura en salut i exposa que en el cas que «no es produeixi la restauració i/o comercialització i tractament de la sal acumulada» quedin almenys garantides «les actuacions de manteniment i conservació de la restauració del runam i del seu entorn». Convergència adverteix que aquest runam «recolza sobre la muntanya natural sense cap tipus d'impermeabilització ni barrera que freni la contaminació de l'aigua», i sota aquest argument requereix en les seves al.legacions que es prevegi «un estudi, seguiment i, si escau, l'adopció de mesures correctores pel risc de salinització que es pot produir per l'intercanvi de fluxos entre el runam i la muntanya natural».

Control i seguiment del subsòl

Convergència es mostra especialment sensible per les conseqüències que puguin tenir en el futur les seqüeles de l'activitat en el subsòl. Assenyala que la zona de Vilafruns, on hi ha el pou per a l'explotació, els informes geològics més recents indiquen un nivell de perillositat mitjana de risc d'esfondraments. Per aquest motiu, en les seves al.legacions reclamen nous estudis i seguiments «d'aquesta zona per controlar que aquest risc es mantingui en aquest nivell i no s'incrementi».

Tanmateix, Convergència també reclama que, davant del nivell de risc actual i la futura paralització de l'activitat, «s'hauria de garantir, com a mínim durant un període de 50 anys, el seguiment, manteniment, detecció, control i, si escau, la realització de les actuacions necessàries» i la determinació «del responsable de les possibles subsidències en tot el terme municipal, atesa l'activitat extractiva dels darrers anys». També en aquesta línia argumental, la formació municipal reclama en les al.legacions al PDU que quan es faci el tancament es mantingui vigent l'entrada a la mina pel pou de Vilafruns, «que hauria de garantir l'accés a les galeries per a actuacions de manteniment, emergència, etc., i com a conseqüència generar una activitat econòmica repercutida en llocs de treball i IAE».