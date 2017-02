Cardona esdevé model de referència en coloms estèrils

Cardona té una de les colònies de coloms més inhibides i, en conseqüencia, menys reproductives i més controlades de Catalunya. Una realitat que converteix el municipi en model de referència del sistema que es va imposant progressivament per al control de les poblacions d'aquestes aus. Un mètode que acaba d'adoptar la ciutat de Barcelona i que passa per subministrar una substància anticonceptiva, anomenada nicarbazina, mitjançant l'aliment que se'ls dispensa. D'aquest fàrmac en té la patent a l'Estat l'empresa Ovistop Ibèrica, amb seu a la població anoienca d'Òdena, i Cardona va ser el municipi on, a mitjan 2013, es va començar a posar en pràctica i a testar el mètode. Tres anys i mig després que es comencés a aplicar els resultats, asseguren els resposables de l'empresa, són contundents. La colònia s'ha reduït en aquests període de temps al voltant del 75%.

Josep Costa, biòleg d'Ovistop Ibèrica (que és l'empresa que ara també aplicarà aquest mètode a la capital catalana), ha explicat que el primer any ja es va produir una reducció espectacular, «més, fins i tot, del que és normal», del 69% de la població, quan l'habitual, diu, és d'entre el 20 i el 30%. «El que va passar és que ens vam trobar un sol stock de coloms molt important, amb un punt molt concentrat, el que ens va permetre una eficàcia més gran i immediata», concreta Costa. Posteriorment, les reduccions han estat d'entre el 10% i el 15% anual. En xifres absolutes, segons ha concretat el biòleg d'Ovistop Ibèrica, la situació és que Cardona ha passat d'una colònia d'uns 1.200 coloms el 2013 (quan es comença a aplicar aquest sistema d'anticonceptiu) a una d'un màxim de 300 exemplars en l'actualitat.

L'anticonceptiu és un blat de moro recobert amb una substància anomenada nicarbazina, que inhibeix la capacitat reproductora dels coloms i que es distribueix a través d'un dispensador automàtic. Aquest dipòsit escampa el gra en un radi d'uns 2,5 metres. L'empresa assegura que el fàrmac és totalment segur, tant per a la salut dels coloms com per a la d'altres animals, persones o per al medi ambient.