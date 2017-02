Navàs projecta convertir l'antic escorxador en centre enoturístic

L'antic escorxador de Navàs és un edifici de propietat municipal situat al poble i que actualment està abandonat i en desús. Ara, l'Ajuntament projecta rehabilitar-lo per convertir-lo en un centre d'interpretació enoturístic, un espai on es divulguin coneixements del món del vi, amb una zona per a tastos i maridatges, i una altra d'expositiva sobre temes de vinya i olivera. L'edifici però, vol anar més enllà i també comptarà amb un espai cooperatiu on s'explicarà el procés de producció del vi amb totes les màquines necessàries. La idea, segons l'alcalde, Jaume Casals, és que l'espai pugui ser utilitzat per qualsevol persona que vulgui començar a produir vi. "Que pugui experimentar si realment li interessa la professió i si li val la pena comprar-se totes les eines", ha explicat. En els últims cinc anys, Navàs ha recuperat un centenar d'hectàrees de vinya i s'han creat tres nous cellers.

L'antic escorxador de Navàs vol esdevenir un punt de referència per als amants del vi i l'enoturisme. De fet, els darrers anys el municipi ha recuperat gairebé un centenar d'hectàrees i uns 40 veïns del poble s'han interessat per produir vi.

L'alcalde, Jaume Casals, ha explicat que, d'aquesta manera, Navàs ha recuperat part del seu paisatge rural. De moment, s'està treballant per aconseguir fer un vi de qualitat, amb varietats autòctones com el sumoll o el mandó. "És intentar agafar varietats que històricament havien sigut del territori, i que creiem que poden ser molt més bones perquè reflecteixen la singularitat del municipi", ha afegit.

El centre no només vol donar a conèixer el món del vi, sinó també ser un espai on s'hi pugui elaborar vi, sobretot encarat per a les persones que volen introduir-se en aquest ofici. A més, hi haurà ceps demostratius perquè "què millor que tenir la matèria primera al costat".

L'Ajuntament ha calculat que construir el futur centre d'interpretació té un cost de 370.000 euros. La idea és poder-lo inaugurar de cara a la primavera de l'any 2018.