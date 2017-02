Sallent arrenca el Carnaval tot i els missatges d'un irat Pare Claret

Amb el Pare Claret, blanc habitual de la sàtira carnavalera, com a protagonista destacat, Sallent ha posat en marxa aquest dijous a la nit el seu 40è Carnaval. Amb moltes gràcies de festa, com posava de manifest una plaça de Sant Antoni Maria Claret (o dels Arbres, que el debat segueix obert) plena de gent de totes les edats i la majoria portant l'element distintiu d'aquesta arribada del Rei Carnestoltes: un barret o similar al cap. Un pare Claret enfilat al costat del seu monument i irat en veure que la gresca es volia tornar a apoderar de la vila no ha pogut assolir el seu propòsit: aturar un Carnaval que, com s'ha repetit reiteradament en l'acte inicial, sempre torna.

El Carnaval Infantil, la 69a, la Rua, i l'esperat Ball de Disfresses, amb Doctor Prats, Aspencat i Hey Pachucos, són algunes de les activitats més destacades d'aquest carnaval que conclourà el dimecres 1 de març amb la rua mortuòria i l'enterro de la sardina.

Enguany, s'han activat més mesures de seguretat. L'Ajuntament de Sallent posa a disposició dels ciutadans unes polseres pels menors que podran recollir a l'Ajuntament (de dilluns a divendres de 7:30h-14:45h i dimarts de 16h-20h) o bé, el mateix dissabte a la Plaça Catalunya. Es tracta de polseres identificatives perquè els nens/es portin les seves dades personals (nom i telèfon de contacte dels pares) i sigui més fàcil trobar-los en cas que es perdin.

Per altra banda aquest any, l'Ajuntament ha previst més sortides d'Àngels de nit tant per dijous 23 com per dissabte 25. Els Àngels de nit, són joves voluntaris que voltaran per la vila i tractaran de fer reflexionar sobre temes com les malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats i abús dels consums d'alcohol i altres drogues. També s'han duplicat el nombre de lavabos que es distribuiran al poble.



El carnaval de Sallent, organitzat pel Carrilet, amb 40 anys de trajectòria ja és més que un carnaval. Una de les festes grosses de la vila que no només mou a molts voluntaris i sallentins sinó bona part de la Catalunya central.