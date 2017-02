Súria, Callús i Sant Joan censaran l'ADN dels gossos per 'caçar' accions incíviques

Súria, Callús i Sant Joan de Vilatorrada aplicaran, amb l'impuls de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, un sistema pioner a Catalunya que, a través d'un cens genètic dels gossos, permetrà identificar a quin animal pertanyen els excrements abandonats a la via pública. Aquesta iniciativa permetrà, entre altres aspectes, detectar els propietaris incívics i imposar-los la sanció corresponent.

La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener va signar ahir el contracte amb el laboratori acreditat Bbi.bio, que es farà càr-rec del cens i l'estudi de les mostres d'excrements. El cens genètic serà obligatori per a tots els gossos dels tres municipis i estarà regulat a través de l'ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics, que Callús i Súria ja han modificat per incloure-hi aquest aspecte i Sant Joan està en procés de fer-ho.

Això obligarà a fer una extracció de sang a tots els gossos censats de cada municipi a partir de la qual s'obtindrà el seu ADN. Per facilitar la implantació del sistema, inicialment els ajuntaments finançaran les extracions durant un període de tres mesos. A Callús i a Súria (Sant Joan ho farà més endavant), les analítiques es podran fer de l'1 de març al 31 de maig, de forma gratuïta, a l'ajuntament a través d'un veterinari.

Un cop identificat genèticament el gos, es farà una base de dades de manera que quan es reculli una mostra d'excrement al carrer (on hi ha l'ADN) es podrà identificar a quin animal pertany i arribar al seu propietari. A partir d'aquí, l'infractor haurà de pagar l'anàlisi, que costa al voltant de 15 euros, i la multa corresponent, que oscil·larà entre 100 i 400 euros. La recollida de mostres la farà un treballador municipal acompanyat d'un agent de la Policia Local que en garantirà la seguretat jurídica i la custòdia. A banda d'identificar els excrements, el cens caní d'ADN també ha de permetre reduir l'abandonament i els maltractament d'animals, ja que permetrà identificar fàcilment els seus propietaris.

El president de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, Josep Maria Canudas, apuntava ahir que «els excrements de gossos representen un gran problema de neteja viària i de salubritat a la via pública i és la queixa principal dels nostres ciutadans». Per això, considera que «ara que tenim mitjans per identificar els excrements abandonats, no podem tapar-nos els ulls i és hora de fer costat als veïns que pateixen aquest problema». La intenció és que l'experiència dels municipis bagencs serveixi d'exemple a altres pobles de la Mancomunitat i de la resta del país. «Creiem que serà com una taca d'oli que s'anirà ampliant», assegura Canudas.