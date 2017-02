Artés fa la primera visita guiada als escenaris de la revolta dels Burots

Artés farà aquest diumenge la primera visita guiada pels diferents escenaris on van succeir els fets de la Revolta dels Burots amb la idea de repetir aquesta iniciativa cada últim diumenge de mes.El recorregut sortirà de la Plaça Vella, davant del Museu d'Història d'Artés, a les 11 del matí, i durarà aproximadament una hora. Un cop finalitzada, es podrà visitar el museu. Les places són limitades i la inscripció és pot fer a la pàgina web del Centenari de la Revolta dels Burots.

L´itinerari, de 2,5 quilòmetres, estarà compost de sis escenaris, tots dins del nucli urbà d´Artés. El discurs que seguirà el recorregut avançarà cronològicament des d´unes breus pinzellades sobre l´aparició del nucli antic d´Artés, fins al context socioeconòmic del municipi a principi del segle XX. A continuació, se centrarà en els fets més cabdals de l´esdeveniment de la Revolta dels Burots i, finalment, tractarà les seves conseqüències.

En aquesta línia, es començarà a la Plaça Major (Plaça Vella) on s´explicarà l´evolució del nucli urbà d´Artés, documentat ja al segle IX, fins a l´inici de l´època Moderna. Continuarà per la Plaça dels Escacs on es narrarà l´especialització del poble en la viticultura i en les manufactures tèxtils. A l´antiga zona industrial de Can Berenguer es farà èmfasi en l´aparició d´una de les empreses tèxtils més importants de la comarca a finals del segle XIX, de la qual encara en resten alguns vestigis. L´Església Nova de Santa Maria es posarà com a exemple de prosperitat econòmica i de la posada en pràctica del paternalisme municipal que caracteritzà l´Espanya de la Restauració. Tot seguit, s´anirà a la Plaça Faura (Plaça Nova), que va ser l´epicentre de la Revolta dels Burots del dia 2 de gener de 1917 i el recorregut acabarà al Complex Cultural de Cal Sitges, un edifici que va esdevenir la principal conseqüència de l´avalot dels Burots atès que s´hi va construir una fàbrica cooperativa.