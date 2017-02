Els grups de pop-rock festiu desplacen les bandes de ball de tota la vida als carnavals

I les orquestres del ball de Carnaval? Pràcticament han desaparegut de l´agenda dels programadors i els organitzadors d´aquesta festa. El ball o els balls d´aquests dies esdevenen la principal font d´ingressos per als carnavals de més tradició de la Catalunya Central, com són el de Sallent i el de Solsona, i els organitzadors de sengles festes han pres la decisió de jugar a les caselles segures: els grups catalans de pop-rock festiu que estiguin de moda.

Els gustos i els hàbits del jovent han canviat i el directe dels grups del moment funcionen. Anar de concert és habitual entre els joves, mentre que costa molt més arrossegar aquest sector de poblacó cap a propostes de grups més de ball o de les formacions de versions. Qüestió de tendències.

Sallent i Solsona programen ara aquests grups que en els darrers mesos omplen els seus concerts. A Solsona tenen, dissabte, un dels grups que omplen pavellons, Oques Grasses, que tocarà amb una altra de les formacions que tiben fort en aquests moments, Doctor Prats. I per a aquesta nit la proposta és Strombers, un clàssic de les festes, que comparteix cartell amb Les Absentes. Sallent, per la seva part, s´ho juga tot a la carta de dissabte, amb els grups Aspencat i el mateix Doctor Prats.

En el cas de Sallent, el canvi ha estat clar. Fa tres anys es va decidir que es contractava el millor grup del moment, el que portava més gent als seus concerts, i aquest era Txarango. I va ser un èxit. L´assistència de públic al ball de Carnaval els havia baixat en els darrers anys i amb aquesta formació de cap de cartell van tornar a vendre totes les localitats, gairebé 2.000, com explica Jordi Vilà, membre de l´entitat organitzadora, El Carrilet. «Abans de Txarango la venda d´entrades havia baixat molt», assegura Vilà, que no situa la variació de programació en una qüestió de models, sinó a apuntar-se a tenir una oferta atractiva per al públic majoritari dels escenaris de nit. Va funcionar molt bé ara fa tres anys, també el ball de l´any passat amb la Pegatina, encara que el ple no va ser absolut, i enguany ja se sap que hi haurà una molt bona assistència pel ritme de la venda anticipada d´entrades, tot i que caldrà esperar fins al final per veure si s´exhaureixen o no.

Admet Vilà que la tria és «perquè són grups que estan de moda» i punxar en el ball condiciona l´èxit de la festa, que té una gran part dels pressupost que li arriba d´aquestes entrades. «Hi ha altres ingressos, com el programa, els tiquets de l´arròs, el sopar popular de dissabte, o les barres, però el més important per ingressos és el ball de dissabte i els ingressos del bar». La voluntat dels sallentins era mantenir un grup dels que podríem considerar més de moda i un grup de versions, però enguany, celebrant els 40 anys, han decidit fer dos grups com Aspencat i Doctor Prats i un de versions, els Pachucos.

El moment del canvi a Solsona és més indefinit, perquè la presència d´algun grup més del model versions més o menys s´ha mantingut en els darrers anys, però sí que és cert, també, que s´han programat concerts de grups del moment en els dies més forts del Carnaval, i que aquesta és una tendència que es va consolidant a mesura que passen els anys.

A Solsona, els balls i els punts de venda de begudes també són les principals fonts d´ingressos, i la presidenta de l´Associació de Festes del Carnaval, Àngels Guilanyà, assegura que es manté el nivell de vendes de begudes, encara que en altres indrets s´ha imposat la tendència que els joves es preparin begudes ells mateixos i se les prenguin fora dels recintes de ball. A Sallent, Vilà admet que el botellón ha tingut una repercussió important a la caixa.