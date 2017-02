El Carnaval de Sallent parodia diferents cultures del món i recrea l'univers Pokémon

Hi havia un grup que feia l'indi. Literalment. Anaven vestits i armats amb fletxes com els apatxes americans, i és que avui, dissabte, a la rua del Carnaval de Sallent s'han pogut veure grups nombrosos de participants que parodiaven altres cultures. Apart dels indis, també hi havia esquimals, xinesos, gitanes, mariachis mexicans...

Fins i tot n'hi havia que recreaven cultures d´altres temps, com la de l´Antiga Roma i els egipcis de l´època de les piràmides i els faraons. Les diferents cultures han estat en el punt de mira de les persones que s´han disfressat aquest any a la rua de Sallent.

L´univers Pokémon també ha triomfat. De fet, hi havia diversos grups que es posaven a la pell de les conegudes bestioles animades de ficció, i el famós Pikachu ha esdevingut en un dels grans protagonistes de la rua. De fet, els Pokémon han tingut èxit altres carnestoltes que s'han celebrat a diferents municipis de la Catalunya Central.