Més de la meitat de famílies de casa nostra ja ha fet algun cop compres per Internet

Les noves tecnologies estan ja més que implantades a les llars de les comarques de casa nostra, tant en presència com en utilització, i en només dos anys aquesta situació ha fet una evolució notable. Ho posen de manifest les últimes dades que ha fet públiques l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit familiar. A totes les nostres comarques com a mínim tres de cada quatre habitatges disposen d'almenys un ordinador, i en la mateixa proporció tenen connexió a Internet. Sobresurt especialment la comarca del Moianès, on se situa per damunt del 80% el volum de llars que disposen de com a mínim un ordinador, i en gairebé idèntica proporció tenen connexió a Internet i, a més a més, mitjançant xarxes de banda ampla.

També a la resta de demarcacions de casa nostra més de tres quartes parts de les famílies tenen connexió a Internet a casa, i les estadístiques reflecteixen que pràcticament tothom qui té ordinador a la llar disposa d'aquest servei. Entre els territoris de l'àrea de Regió7 hi ha poques diferències percentuals, tot i que Solsonès i Berguedà són les dues comarques on es donen uns índexs més baixos, per exemple, tant de presència d'ordinador a la llar com de connectivitat a Internet.

Però el que destaca també d'aquesta estadística és que en el que hi ha hagut un salt encara més rellevant és en l'ús de les possibilitats que ofereix aquesta connectivitat. En aquest sentit, un dels aspectes més significatius és que a la meitat d'aquestes llars de les nostres comarques ja s'ha utilitzat Internet per a la realització de compres. Fa dos anys, en aquestes mateixes demarcacions tot just era el 40% de les llars on es produïa aquesta situació, i en zones com ara l'Anoia i el Bages ni tan sols no s'arribava a aquest percentatge.

La utilització d'una altra eina ja essencial com és el correu electrònica se situa al voltant del 70% en el conjunt de les comarques, tot i que al Berguedà encara estan situats en el 63%.



El mòbil, indispensable

Però si hi ha una eina tecnològica que s'ha convertit ja en peça imprescindible a les llars és el mòbil. Gairebé es pot dir que no hi ha casa que no en tingui, ja que a totes les demarcacions hi ha un nivell d'implantació superior al 90%, i s'apropa al 100%.

Tot i que l'accés a les noves tecnologies és generalitzat a tot el país, encara hi ha diferències amb el conjunt de la Unió Europea. Només hi ha dues comarques, el Tarragonès i el Pla de l'Estany, que superen o igualen la mitjana europea de llars amb accés a Internet (83,0%). En comparació de la dada espanyola, hi ha 27 comarques que estan per sobre de la seva mitjana (78,7%).

En relació amb l'ús d'Internet en els darrers 3 mesos de les persones de 16 a 74 anys, 3 de cada 4 comarques catalanes superen tant la mitjana europea (79%) com la mitjana espanyola (78,7%).

L'any 2013 només onze comarques superaven la mitjana europea, fet que demostra que el 2015 Internet s'utilitza més des de qualsevol equip i lloc (la llar, el centre de treball, el centre d'estudi, el cibercafè, etc.).

Totes les comarques catalanes han augmentat l'ús d'Internet. El Tarragonès i el Baix Camp encapçalen les comarques que l'usen més, amb percentatges superiors al 85%.