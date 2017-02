Santpedor reclama la construcció de l'edifici definitiu de l'escola la Serreta

L'AMPA de l'escola la Serreta de Santpedor vol aprofitar la celebració del desè aniversari del centre per recordar a la Generalitat que continua ubicat en mòduls prefabricats i no té cap previsió per a la construcció de l'equipament definitiu. Una reivindicació que també es fa seva l'Ajuntament de Santpedor, que, mentre espera la nova escola, paga 12.000 euros anuals pel lloguer dels terrenys on hi ha instal·lats els barracons.

L'AMPA de la Serreta considera que després de 10 anys de provisionalitat hi hauria d'haver un horitzó per a la construcció de la nova escola ja que «la natalitat continua creixent i l'escola cal», apunta la seva presidenta, Ester Arcos. Tot i estar en cargoleres, el centre està en bones condicions però pateix una manca d'espais com «una sala gran per celebrar actes, trobades o xerrades, que ara hem de fer fora de l'escola». El projecte educatiu del centre està del tot consolidat però, segons la presidenta, «s'hauria d'anar posant fil a l'agulla perquè algun dia puguem veure l'escola feta».

En la mateixa línia, l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, ha reiterat la seva voluntat què el centre sigui una realitat, i més tenint en compte que l'Ajuntament paga el lloguer dels terrenys on hi ha l'escola, una cosa que «no li pertoca» i que «no podem anar allargant», diu. El consistori es va reunir amb els responsables d'Ensenyament a final de l'any passat i els van convidar a reprendre les converses la primavera vinent.

La Serreta es va inaugurar el setembre del 2007 amb una aula de P3 i actualment disposa d'una línia de tots els nivells d'infantil i primària. L'Ajuntament ja té cedits a la Generalitat uns terrenys per edificar-hi la nova escola.