El Carnestoltes de Súria estrena les novetats amb nou comparses i més participació

El Carnestoltes de Súria ha estrenat les novetats d'enguany amb la participació de nou comparses i centenars de persones de totes les edats que han desfilat aquest dissabte 25 de febrer pel centre urbà de la vila. La festa continua aquest vespre amb el tradicional sopar i el ball al Pavelló Municipal d´Esports.

La rua ha sortit des del barri de Sant Jaume, encapçalada per la Batukada Shangó, una de les novetats d'aquesta edició. També s'ha estrenat un nou recorregut al llarg de la travessia principal de la vila.

Unes tres-centes persones s'havien inscrit prèviament en el Carnestoltes d'enguany, a les quals cal afegir molts altres participants que han pres part en la rua. Aquesta xifra representa un increment de participació en relació amb els darrers anys i consolida la tendència a l'alça de la festa surienca.

Com és tradicional, les comparses han sortit des del barri de Sant Jaume. A continuació, la rua ha passat pels carrers Salvador Vancell i González Solesio, carretera de Balsareny, carrer Ernest Solvay, avinguda de l'Ajuntament i novament la travessia principal de la vila.

El Carnestoltes surienc s'ha caracteritzat per la diversitat de temes en les disfresses i per la progressiva millora en l'elaboració de les carrosses. Al seu pas per davant de la Casa de la Vila, les persones integrants de les comparses han estat saludades per l'alcalde

Josep Maria Canudas i altres membres de la corporació.

La rua ha acabat al Pavelló Municipal d'Esports, on ha tingut lloc un berenar per a tothom, amb l'actuació del grup bagenc El Quinto Carajillo. Posteriorment ha començat un sopar solidari, organitzat per l'Associació de Voluntaris de Súria. La fi de festa serà un ball amb Alexander Main i DJ R.

Aquesta nova edició del Carnestoltes ha estat organitzada per la Comissió del Carnestoltes, amb el suport de l'Ajuntament de Súria i l'Associació de Voluntaris. La Comissió es va crear fa pocs mesos per iniciativa de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.