El jutge exculpa el doctor Emili Viudes, que va morir fa un any i mig, de les acusacions de l'ICS

El doctor Emili Viudes, que va exercir durant 32 anys com a metge de capçalera a Castellbell i el Vilar, no va cometre cap de les irregularitats que li atribuïa l'ICS i per les quals va ser suspès de sou i feina poc abans de morir, ara fa un any i mig. Així ho diu una sentència que acaba de dictar el contenciós administratiu número 4 de Barcelona, que anul·la i deixa sense efecte la sanció imposada al metge. La resolució és ferma perquè l'ICS no la recorrerà.

Tal com va explicar a bastament aquest diari en el seu dia, l'ICS va incoar un expedient disciplinari contra Emili Viudes a qui acusava d'haver atès usuaris de mútues al CAP quan no pertocava, considerant que hauria utilitzat aquestes instal·lacions «per a activitats o funcions alienes al seu servei». La sentència diu ara que aquestes acusacions no estaven fonamentades, perquè l'opció d'atendre aquests mutualistes estava reconeguda per ser funcionaris d'unes mútues determinades amb autorització per rebre el servei al CAP.

Tanmateix, el metge ja havia estat expedientat. Segons la sentència, doncs, «no queda provada l'acusació relativa a l'ús del CAP per a activitats i funcions alienes als seus serveis, per la qual cosa, la sanció corresponent no resulta ajustada a dret». El jutge tampoc reconeix els càrrecs d'incompatibilitats que en l'expedient també s'atribuïen a Viudes. En aquest cas, l'ICS l'acusava de no tenir autorització per prestar serveis en diverses mútues privades i en dues residències geriàtriques, quan en realitat, i segons fa constar la sentència, «Viudes havia sol·licitat aquesta compatibilitat, que li va ser atorgada amb anterioritat a la imposició de la sanció».



Suspensió de sou i feina

Malgrat tot, la resolució de la sentència exculpatòria no ha arribat fins ara, de manera que Vidues va ser igualment expedientat. La sanció li va arribar el febrer del 2015 amb una suspensió de sou i feina que havia de durar fins a l'agost del 2017. Però Viudes va emmalaltir i va morir l'agost del 2015 amb un contenciós obert contra la sanció de l'ICS que no s'ha resolt fins ara, amb la vídua del metge, Montserrat Pedrola, com a part recurrent: «al final s'ha fet justícia, però tard, perquè l'Emili hi ha deixat la vida pel camí», lamenta. Diagnosticada la malaltia, l'1 de juliol del 2015 es va estimar suspendre temporalment l'execució de la sanció imposada contra el metge, tot i que ja no va treballar més.

Abans del contenciós, que va interposar el març del 2015, Viudes havia intentat un recurs d'alçada que l'ICS no li va acceptar, i un cop esgotada la via adminisrtrativa va optar per la judicial, sempre amb el convenciment que no havia fet mai res mal fet: «l'Emili mai no se'n va saber avenir, i finalment s'ha demostrat que tenia raó», apunta Pedrola. Diu que «tot plegat va ser una caça de bruixes, i ell en va ser el cap de turc».

La sentència conclou «el dret del finat Emili Viudes a la percepció en concepte de salari de les quantitats tretes durant el temps en el qual fou executada la sanció disciplinària que ara s'anul·la, amb l'obligació, per part de l'ICS, de regularitzar les corresponents cotitzacions socials [...] havent de ser abonades les citades quantitats a l'actual actora d'aquest recurs, Montserrat Pedrola, com a successora del recurrent inicial».

Amb el procés ja tancat, la família Viudes-Pedrola vol fer públic el seu agraïment «pel vostre suport i mostres d'afecte durant tot el procés, als amics i amigues, a la comissió de Monistrol i Castellbell, l'exconseller de Salut Boi Ruiz, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i tots els castellvilarencs».

Tres metges afectats al Bages

El del doctor Emili Viudes és el que va tenir més recorregut, però al Bages hi va haver dos casos coneguts més de metges a qui l'ICS va posar sota sospita, i dels quals aquest diari ja es va fer ressò en el seu dia. El doctor Jesús Castillo, de Monistrol de Montserrat, i Josep Cañellas, de Balsareny, també es van veure afectats per les investigacions de l'ICS, que els acusava del mateix que a Viudes.

Tant a Castillo com a Cañellas també se'ls va incoar un expedient disciplinari, però el procés contra aquests dos metges es va aturar sense que arribessin a ser sancionats. En el moment que es van anar coneixent públicament els casos, veïns de Balsareny, Monistrol i Castellbell van iniciar una campanya de mobilitzacions per donar suport a tots tres professionals, i es va anar extenent la pressió social per demanar a l'ICS que no se'ls sancionés. En el cas de Castillo i Cañellas s'hi va ser a temps, i el departament de Salut (amb l'exconseller Boi Ruiz al capdavant) va aturar els dos expedients abans que s'arribés a resoldre la suspensió de sou i feina dels dos metges. Aleshores, Viudes ja estava suspès de sou i feina, i hi havia en curs el contenciós.