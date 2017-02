Santpedor vibra en un dels carnavals més participats

Santpedor s'ha transformat aquest cap de setmana per poder celebrar el Carnaval. Milers de persones han participat de la festa que va tenir en la rua d'ahir dissabte el seu moment culminant amb la participació de més de 1.200 persones disfressades. Les comparses i les carrosses, la majoria amb la seva pròpia música, van omplir els carrers de música, color i festa. Les activitats paral·leles com el concurs de caldo que es va fer dissabte per segon any, no només s'han consolidat sinó que han sorprès per la seva alta participació. Així aquest concurs va comptar amb 18 penyes inscrites, que suposa més de 250 persones preparant brous que després van servir per dinar, convertint la plaça Gran de Santpedor en un menjador gegant a l'aire lliure.

Els actes del Carnaval de Santpedor ja van començar divendres amb la Ruta del Bakalau, una ruta gastronòmica-festiva per 9 establiments del poble que va acabar a Cal LLovet amb ball i música amb la Boite Lennon. Dissabte, a les 10 del matí, l'establiment de Santpedor, Ca la Rosina, va proveir amb les verdures per fer un bon caldo. I la plaça Gran del poble es va anar omplint de les 18 penyes que hi van participar. El jurat, després d'una llarga deliberació va donar com a penya guanyadora, la Canya, un grup de noies i noies de 16 anys. Va ser el preàmbul de la rua de la tarda que va comptar amb una gran participació i molta imaginació. Disfresses, d'animals, d'oficis, de personatges de pel·lícules, fruites, d'època, etc. El ball de nit amb l'actuació del Grup Caipirinha Rumberos i la música de la Boite Lennon també va ser el moment per a conèixer els guanyadors del Carnaval.