Sant Fruitós reparteix el seu arròs a 3.200 persones en una festa molt concorreguda

Els preparatius de l´arròs, que van anar a càrrec d´una colla de cuiners i cuineres dirigits per Genís Noguera fotografies de: jaume grandia

Sant Fruitós de Bages va viure, ahir, la seva festa més popular. Ho va fer acompanyat per un dia molt assolellat i amb dos convidats a la festa prou coneguts: la delegada del Govern a la Catalunya central, Laura Vilagrà, i el secretari general del PSC, Miquel Iceta.

Com és habitual, la tradició va portar centenars de persones a la zona del Bosquet, on van tenir lloc els principals actes festius i, al migdia, es van repartir 3.200 racions d'arròs, que van preparar una colla de cuiners i cuineres dirigits per Genís Noguera, de Cal Fusteret, i que van degustar vilatans i forasters repartits entre la pista –les autoritats i convidats– i el parc del Bosquet, la resta.

Tots els actes vinculats a la festa van ser molt concorreguts, començant per l'esmorzar que organitza la Penya Barcelonista de Sant Fruitós, i seguint pel concursos d'arrossos i el de pintura ràpida. També la mostra de puntaires, la trobada de colles geganteres, que va aplegar deu grups arribats d'arreu del país; les audicions de sardanes, i la fira d'artesans i mostra d'entitats i del comerç local.

A les dues del migdia, a la pista del Bosquet, es va fer la benedicció de l'arròs a càrrec del rector de la parròquia del poble, mossèn Joan de Déu, i l'homenatge a una parella que havia anat a repartir l'arròs, enguany Josep Vall i Remei Puig, que ho van fer l'any 1959.

L'alcalde, Joan Carles Batanés, va tastar l'arròs acompanyat per les autoritats convidades, entre les quals Vilagrà i Iceta. Seguidament, les parelles de nois i noies van repartir-lo per les taules.