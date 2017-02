Artés posa en marxa una App perque els veïns puguin comunicar incidències

La regidoria de Noves Tecnologies d'Artés ha posat en marxa una APP (aplicació per a telèfons mòbils i tauletes) destinada a millorar la relació i comunicació entre la ciutadania i l'Ajuntament.

Aquesta nova aplicació, que ha estat desenvolupada per l´empresa tarragonina Technodac i que es diu Artés APProp, està ja disponible tant per a aquells telèfons que facin servir el sistema operatiu IOS (Apple Iphone) com per a aquells que funcionen sobre Android, i la descàrrega és completament gratuïta i accessible des dels repositoris d'aplicacions de cada mòbil. Mitjançant la nova app es podran consultar les notícies, l´agenda, informació d'interès i rebre notificacions push (missatges que s´envien de forma directa als dispositius mòbils), per estar informats de les últimes novetats. L´usuari també podrà utilitzar l´app per avisar d'incidències a la via pública i fer-ne un seguiment de la seva alerta fins que aquesta quedi resolta. Amb aquesta app, es busca la implicació dels veïns en la gestió d´Artés, fomentant la participació ciutadana i establint un nou canal de comunicació directe, eficient i gratuït. Artés APProp aplica la filosofia smart city, evitant que els veïns perdin el temps informant de les incidències per telèfon o presencialment.

Un cop instal·lada, quan es detecti una incidència es pot crear un avís. Cal seleccionar una categoria d´entre un llistat predefinit (enllumenat, jardineria, carrers, porta a porta...), introduir una petita explicació, adjuntar fins a quatre fotografies i geolocalitzar la posició de la incidència fent servir el GPS del mòbil. Un cop fet això l´avís s´envia a l´Ajuntament, que el processa i el reenvia al departament corresponent. Un cop engegat el procés, l´Ajuntament notifica, a través de missatges al mòbil, la resolució o els canvis d´estat de la incidència a l´usuari que ha enviat l´avís.