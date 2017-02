Monistrol de Calders estudia fer una gran plaça a la zona de l'escorxador

Una gran plaça que miri al riu i doni identitat al centre del poble. Aquest és l'objectiu de l'avantprojecte de reordenació de l'espai de de l'escorxador i el seu entorn que ha presentat l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Segons els regidor d'Urbanisme, Artur Argelaguer, el resultat d'aquesta reforma, que inclou l'enderroc de ca l'Espardanyer, donaria lloc a «la plaça major que Monistrol no té» i «ordenaria l'eix viari del centre, tant en cotxe com a peu».

De moment, el consistori ha presentat l'avantprojecte de la nova plaça de Monistrol i l'està donant a conèixer als veïns del municipi perquè hi puguin dir la seva. L'equip de govern treballa amb la idea de decidir abans de l'estiu si fa el projecte definitiu i tot seguit, en defineix el cost i el finançament necessari per tirar-lo endavant.

L'avantprojecte de reordenació de la zona de la plaça de l'Escorxador lliga la part més cèntrica del poble amb la nova i inclou una passera de vianants i l'endreça de l'entorn de la riera. En total, la proposta defineix tres espais diferenciats: una part de plaça de ciment on es podrien fer activitats com concerts o el mercat, una zona de passeig mixta, que combinaria pedra i herba, i un espai de joc infantil a la part que toca a la riera.

Segons Argelaguer, el centre del poble està d'esquena al riu i aquest projecte té la finalitat de donar vida a aquesta zona, «i reordenar el centre del poble i l'espai que dóna a la riera». El regidor d'Urbanisme considera que amb aquesta actuació, pel que fa a ordenació del centre del poble, «posem Monistrol de Calders al segle XXI». Això permetria, creu, oferir als veïns i als visitants «un lloc acollidor i que sigui representatiu del municipi».

La idea de fer un projecte de remodelació d'aquest espai va néixer quan MDI-ERC , amb el suport de CDC (tots dos a l'oposició) van aprovar una moció que proposava l'enderroc de l'edifici de titularitat municipal de ca l'Esparda-nyer, que l'aleshores govern de la CUP volia rehabilitar com a equipament públic. Un cop al govern, els dos grups municipals han definit com hauria de ser la transformació d'aquesta zona sense l'edifici del segle XVII. Segons Argelaguer, rehabilitar ca l'Espardanyer, en mal estat de conservació, tindria un cost molt elevat i recorda que l'Ajuntament, que va comprar la finca als anys 90, ja ho va fer amb la intenció d'enderrocar-lo «tal com consta a l'escriptura».