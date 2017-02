Sallent 'col·lecciona' els cartells dels 40 carnavals

El Carnaval de Sallent ha convertit el programa d´actes del seu quarantè aniversari en un àlbum de cromos on es poden enganxar els cartells de totes les edicions de la festa. Aquest recopilatori permet veure en perspectiva l´evolució gràfica i el caràcter transgressor que caracteritza el Carnaval. Tècnica a banda, la política i l´Església són una constant en el cartellisme de la festa sallentina.

«L´àlbum carnaveler», com l´ha anomenat El Carrilet, l´entitat organitzadora de la festa, recull un total de 43 cartells, els de les 40 edicions d´hivern i les 3 d´estiu que s´han fet fins ara. El programa costa 4 euros i els cromos es venen al preu d´un euro en paquets de 10 a les llibreries de Sallent. Si es completa tot l´àlbum, es pot donar un cop d´ull a la història del Carnaval sallentí a través de la mirada irònica i irreverent (inherent a la festa) dels seus cartells.



Del dibuix al retoc digital



L´elaboració del cartell del Carnaval de Sallent ha anat canviant de mans i l´evolució del disseny gràfic n´ha fet canviar la tècnica i l´estil. Dels primers cartells dissenyats per artistes sallentins com Ton Trabal, on predominava la tècnica pictòrica, es va passar, a principi del 2000, a un disseny digital amb retoc fotogràfic. A partir del 2004, es crea una marca amb una tipografia i un barret de bufó que identifica la festa, que s´ha mantingut pràcticament fins a l´actualitat.

El Carnaval també ha tingut il·lustracions de personatges destacats, com les caricatures de la societat sallentina que va elaborar el reconegut caricaturista Vizcarra per al cartell de l´any 2006.



El Pare Claret i la 69a

Pel que fa a la temàtica, els motius lligats a la festa amb personatges grotescos, màscares, antifaços, bufons i serpentines, que van ser els protagonistes fins a mitjan anys 90, van anar donant pas als cartells amb un contingut crític a l´entorn de la història local i l´actualitat del moment. El govern municipal de torn i la política en general, però també la temàtica religiosa, s´han retratat en reiterades ocasions.

Si un personatge lligat a la història sallentina sobresurt davant de qualsevol altre en els cartells del Carnaval, aquest és sant Antoni Maria Claret, que ha protagonitzat en diferents ocasions la imatge de la festa. Un exemple el tenim l´any 2008, on apareixia la Verge de la 69a (un personatge creat per al Carnaval com a paròdia a la Confraria de la Trenta-sisena) cremant una foto del pare Claret. Aquesta imatge, que emulava la crema de fotos del rei que marcava l´actualitat del moment, va aixecar una forta polèmica al municipi. Abans, el pare Claret també havia protagonitzat altres programes, com el del 99 emulant el cartell del Doctor Music Festival.



De Paquita Blanch a Gabriel



El cinematogràfic cartell del 30è aniversari encapçalat per l´actriu manresana Paquita Blanch a l´estil Marilyn Monroe i els inconfusibles serrells de la diputada sallentina de la CUP Anna Gabriel (que va ser membre del Carrilet) i l´expresident Artur Mas, de l´any passat, són dos exemples més dels quaranta anys de cartells del Carnestoltes més reconegut de la comarca. Fins a 43 carnavals definits en una imatge que ara s´han convertit en cromos per recordar les quatre dècades que fa que Sallent dedica una setmana a convertir la transgressió i la crítica social i política en una festa.